Ein Arbeitszeitmodell für die Zukunft

Wer sich für eine Vier-Tage-Woche entscheidet, für den steht in vielen Fällen das verlängerte Wochenende gar nicht im Vordergrund. Wenn es denn überhaupt so kommt: Eine Vier-Tage-Woche kann viel bedeuten, auch freie Wochentage von Dienstag bis Donnerstag sind möglich. Seien wir ehrlich: Wir brauchen eine Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, um Fachkräftemangel und fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten sowie Pflege für ältere Familienmitglieder in Zukunft überhaupt organisieren zu können.

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Arbeitszeitmodell Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fachkräftemangel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis