Extreme Hitze: Die Gefahr wird unterschätzt

Wie groß die Gefahren durch extreme Hitze sind, ist bei den meisten Menschen noch nicht angekommen. Auch im Landkreis muss etwas getan werden.

Es ist eine Katastrophe, die jährlich zur Sommerzeit stattfindet. Und zwar nicht nur in den südlichen EU-Ländern, sondern auch bei uns. Tausende Menschen sterben in Deutschland infolge der Hitze. Doch im Gegensatz zu Flutkatastrophen, welchen - zurecht - viel Aufmerksamkeit zukommt, passiert dies weitgehend unbemerkt. Das liegt daran, dass die meisten Menschen an Krankheiten versterben, die sich infolge der Hitze verschlimmern. Eine extreme Übersterblichkeit während Hitzewellen bestätigen mehrere Studien. Ältere und kranke Menschen müssen deshalb besser geschützt werden. Bund und Länder haben dafür Empfehlungen erarbeitet, die Kommunen, auch in Zusammenarbeit mit Kliniken, Pflegeheimen und Ärzten, umsetzen könnten.

Praktische Hilfe wäre ganz einfach

Dabei geht es nicht nur um langfristige Projekte, sondern ganz akute, praktische Hilfsmaßnahmen: Informationen zum Schutz vor Hitze können an öffentlichen Plätzen ausliegen, Kirchen und Museen zum Abkühlen dienen. In Kassel werden Senioren schon seit Jahren telefonisch über Hitzewarnungen informiert. Die Betreiber des Hitzetelefons erkundigen sich nach deren Verfassung und geben Tipps zu richtigem Verhalten. Die Opferzahlen zwingen uns, das Problem nicht länger mit dem Hinweis "Das ist halt der Hochsommer" abzutun.