Im Katastrophenfall ist auf sie Verlass

Wer hilft mir, wenn der Keller voll Wasser steht? Wer begibt sich im Ernstfall in Lebensgefahr, um andere zu retten? Und wer behält auch dann einen kühlen Kopf, wenn ein folgenschweres Chaos ausbricht? Es sind die Retter vor Ort, denen unsere Redaktion in den kommenden Wochen eine eigene Serie widmen möchte. Von den üblichen Gruppen haben Sie vermutlich schon einmal gehört: Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei. Aber wissen Sie auch, wie die Führungsgruppe Katstrophenschutz arbeitet? Oder haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie sich der Landkreis auf einen Blackout, also einen großflächigen Stromausfall, vorbereitet?

