Moderne Öffnungszeiten müssen zum Alltag aller passen

Lebensgewohnheiten verändern sich. Wer zu ungewöhnlichen Zeiten einkaufen geht, tut das sicher in den wenigsten Fällen, weil er oder sie sonst nichts zu hat, sondern wohl genau aus dem gegenteiligen Grund: Berufstätige und Familien sind oft mit ihrem Alltag voll ausgelastet, von früh bis spät sind Arbeits- und Kinderbetreuungszeiten durchgetaktet, einen ruhigen Abend auf der Couch gibt es selten oder nie.

Verlängerte Ladenöffnungszeiten sind da kein Luxus, sondern eine Erleichterung. Vor allem in jener Art und Weise, die jetzt das bayerische Kabinett gefunden hat: Durch die Öffnungsmöglichkeit rund um die Uhr für Kleinstsupermärkte ohne Personal werden Beschäftigte nicht anders belastet als bisher. Gerade in ländlichen Gemeinden, wo es in kleinen Orten ohnehin keine andere Einkaufsmöglichkeit gibt, bietet sich jetzt die Chance zu einer Entwicklung. In den Orten kann eine höhere Lebensqualität entstehen und gleichzeitig können Unternehmer mit einem neuen Modell einsteigen.

Wenn die einzelnen Kommunen nun noch mit der Erlaubnis zum Öffnen an Sonntagen großzügig sind, wäre das eine gute Unterstützung für die eigene Gemeinde oder Stadt.