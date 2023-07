Paul Metz hält in Stadtbergen weiterhin die Zügel in der Hand

Plus Mit einem deutlichen Vorsprung gewinnt Amtsinhaber Paul Metz vor seiner Herausforderin Susanne Rößner. Die Wahlbeteiligung ist jedoch niedrig.

Bürgermeister Paul Metz hat es geschafft. Mit rund knapp 83 Prozent der abgegebenen Stimmen konnte sich der CSU-Mann klar gegen Susanne Rößner von den Freien Wählern durchsetzen. Ein Votum, das viele erwartet haben. Schließlich konnte Metz im Gegensatz zu seiner Konkurrentin auf einen starken Heimvorteil setzen. Die Stadtberger kennen ihren Bürgermeister und er kennt sie. Seit zwölf Jahren sitzt er auf dem Chefsessel und ist im Gegensatz zu seiner Herausforderin in der Stadt omnipräsent.

"Susanne wer?", haben viele gefragt, als die Freien Wähler überraschend die 36-Jährige aus der Hammerschmiede nominierten. Mit Infoständen und Präsenz bei zahlreichen Veranstaltungen hat die Kandidatin fleißig versucht, das Bekanntheitsdefizit auszugleichen. Doch dies hat nicht gereicht. Dennoch war es gut, dass die Freien Wähler sich zu diesem Schritt entschlossen haben. Schließlich verzichteten SPD, Grüne und auch das sonst so kritische Oppel-Doppel von Pro Stadtbergen mit Vater Günther und Sohn Thomas W. auf eigene Kandidaten. Doch eine echte Wahl gibt es nur dann, wenn mindestens zwei Bewerber oder Bewerberinnen antreten. Susanne Rößner hatte zwar kaum eine realistische Chance, aber sie hat sich gut geschlagen und bekam sogar überraschende Unterstützung von der SPD.