Warum ein Jugendhaus selten Raum für alle ist

Plus Warum besuchen nicht viel mehr Jugendliche das Jugendkulturhaus, ist eine Frage im Ausschuss in Neusäß. Dabei sind gar nicht alle Jugendlichen die wahre Zielgruppe.

Der teilweise Unmut des Neusässer Sozialausschusses beim Bericht von Stereoton-Leiter Markus Bzduch ist aus ihrer Sicht verständlich. So ein Haus kostet ganz schön viel - und nicht immer zeigen die Zahlen auf den ersten Blick einen bestimmten Gegenwert. Hinzu kommt der Wunsch, dass das Jugendkulturhaus von mehr Jugendlichen genutzt wird. Doch die Sache mit dem geldwerten Nutzen ist nicht so einfach.

Grundsätzlich steht das Jugendkulturhaus sicher allen Jugendlichen offen. Doch es wird immer so sein, dass es nicht von ihnen allen genutzt wird. Genauso wie die Jugendfeuerwehr, die Sportvereine oder die Ministrantengruppe zwar Angebote für alle sind, aber eben nicht für jeden das Passende.