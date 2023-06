Ersthelfer-Einsatz in Meitingen: Zivilcourage ist nicht hoch genug zu bewerten

Plus Den Ersthelfern am Bahnhof in Meitingen gebührt großes Lob. Statt wegzuschauen oder ihr Handy zu zücken, haben sie geholfen, ein Menschenleben zu retten.

Was genau sich auf dem Bahnsteig im Bahnhof Meitingen abgespielt hat, wissen die Augenzeugen sicherlich am besten. Doch allein schon aus den Erzählungen des Opfers und den nüchternen Schilderungen der Polizeiberichte wird klar: Es waren gefährliche Momente. Schläge auf den Kopf mit dem Hammer gehen nur in wenigen Fällen so relativ glimpflich aus, wie in diesem Fall. Nicht auszudenken, was ein zweiter oder dritter Schlag hätten anrichten können.

Umso lobenswerter ist der Einsatz der Ersthelfer, die sicherlich nicht ohne eigenes Risiko den Angreifer entwaffnen konnten. Um einen außer Rand und Band geratenen Täter mit einem Hammer in der Hand außer Gefecht zu setzen, ist eine große Portion Zivilcourage vonnöten. Und diesen Mut zeigen die Menschen nicht nur im Augsburger Land immer wieder. Mal sind es zwei Mädchen, die versuchen, eine Ertrinkende aus dem Wasser zu retten. Mal ist es ein Autofahrer, der in einer Tankstelle einen kollabierten Mann reanimiert. Dann wieder sind es Polizisten, die einen Bewohner aus einer brennenden Wohnung retten. Nicht zu vergessen die vielen Feuerwehrleute, die tagtäglich ihr Leben aufs Spiel setzen, um zu retten, bergen oder löschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen