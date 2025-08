Feiern nächsten Sommer 1500 Elektrofans an der Rücklenmühle?

Wer am Donnerstagabend in Zusmarshausen und Umgebung nach einem verregneten Tag den Sonnenuntergang genießen wollte, konnte in der Ferne Musik und Bässe hören. Dahinter steckte jedoch keine Feier von Schülern, die den Beginn der Sommerferien feierten, sondern der Soundcheck für ein mögliches Festival für Fans der Elektromusik in der Rücklenmühle. Hinter dieser Idee steckt ein Team rund um die Augsburger Kneipe „Hallo Werner“, die schon das Kontrast-Festival in Aindling (Landkries Aichach-Friedberg) organisierten. Nun erklärte das Organisationsteam, wie sie sich das Festival in der Rücklenmühle vorstellen und gaben allen Interessierten die Möglichkeit, sich selbst zu beteiligen und einzubringen.

