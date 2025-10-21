Kommunalwahl 2026: Bürgermeister Mair bekommt keinen Gegenkandidaten

Bei der Kommunalwahl nächsten Jahr müssen sich die Wählerinnen und Wähler in Altenmünster kein großes Kopfzerbrechen machen, bei welchem Bürgermeisterkandidaten sie ihr Kreuzchen setzen. Die vier Ortsverbände, CSU/Unabhängige Bürger, Unabhängige Wähler, Freie Wähler und Bündnis 90/Die Grünen, waren sich einig, dass Florian Mair als amtierender Bürgermeister auch in der nächsten Wahlperiode dieses Amt ausführen soll.

Bei seiner ersten Wahl 2020 kandidierte Mair für die Liste Unabhängige Wähler und konnte 80,1 Prozent für sich verbuchen, sein Mitbewerber Ulrich Müller von den Freien Wählern erhielt 19,9 Prozent. Angetreten ist Mair damals mit zwei Leitgedanken: „Für Altenmünster“ und „Gestalten statt Verwalten“. Diese Worte waren für ihn nie bloße Wahlkampfslogans, sondern sein persönliches Versprechen an die hier lebenden Menschen, betonte er in seiner Bewerbungsrede bei der Aufstellungsversammlung im Gemeinschaftshaus in Hennhofen. „Ich wollte eine Gemeinde, die nicht nur auf Veränderungen reagiert, sondern sie selbst in die Hand nimmt. Rückblickend betrachtet haben wir dieses Versprechen auch eingelöst. Gemeinsam, mit Mut, Zusammenhalt und Weitblick.“

Kommunalwahl 2026: Florian Mair ist gemeinsamer Kandidat

Die Vertreter der Ortsverbände loben die gute Zusammenarbeit. „Bei uns gibt es kein Parteiengeplänkel“, so Horst Rößle, Vorsitzender der Freien Wähler. Stefanie Pfaue, Ortssprecherin der Grünen, ergänzte. „Als kleiner Ortsverband ist es für uns schwierig, einen eigenen Kandidaten zu stellen, deshalb unterstützen auch wir diese Nominierung.“ Erwin Schuster von der CSU erklärte, dass sie schon bei der jüngsten Wahl Florian Mair unterstützten und aufgrund seines Engagements für die Gemeinde ein eigener Kandidat auch dieses Mal kein Thema war. Auch Monika Fritz, die Sprecherin der Unabhängigen Wähler ist von der Arbeit des Bürgermeisters überzeugt und freut sich, dass er die Unterstützung von allen Seiten erhält.

Diese Überzeugung spiegelte sich auch im Ergebnis der Wahl wider. Mit zwei Enthaltungen, einer Nein- und 41 JA-Stimmen fiel das Votum eindeutig für den amtierenden Bürgermeister aus. Ein Großprojekt wird die Neugestaltung der Ortsmitte sein, bei dem die Bauarbeiten schon in vollem Gange sind. Zu weiteren Millionenprojekten werden auch die Sicherung der Trinkwasserversorgung, Investitionen im Straßen- und Brückenbau oder die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zählen. Dies alles soll mit einer weiterhin solide geführten Haushaltspolitik umgesetzt werden. „Altenmünster soll eine Gemeinde bleiben, in der Herz und Verstand zusammenwirken, in der wir mit Vernunft und einem klaren Blick auf das Machbare unsere Zukunft gestalten.“