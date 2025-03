Komödie um zwei verstrittene Dörfer

Dass im kleinen, aber feinen Sportheim des SSV Margertshausen immer wieder gutes Theater geboten wird, haben die Margertshauser Theaterfreunde auch in diesem Jahr eindrucksvoll bewiesen. Im voll besetzten Sportheim bot das Ensemble mit dem urkomischen Dreiakter „Heiliger Antonius“ von Bernd Gombold beste Unterhaltung mit viel Witz, Situationskomik und einer perfekten Besetzung. Der Ansturm auf die Karten war ebenfalls „perfekt“: Alle zehn Aufführungen sind ausverkauft und wer eine der begehrten Eintrittskarten ergattern konnte, darf sich auf drei Stunden erstklassigen Theaterspaß mit anschließendem Lachmuskelkater freuen.

Das Regie-Duo Christian Eller und Nadine Gebele hatte mit der Auswahl des Stücks erneut ein gutes Näschen. Die Besetzung gelang nahezu perfekt und schon in den ersten Szenen war klar: Diese Truppe sprüht vor Spielfreude! Die Schauspieler brachten teilweise das Publikum schon beim Betreten der Bühne zum Lachen. Jede Pointe saß, jede Verwechslung und jeder Schlagabtausch zwischen den hitzigen Charakteren traf ins Schwarze. Auch gelingt es den Theaterfreunden immer wieder neue Gesichter auf die Bühne zu bringen und optimal in die Mannschaft einzubauen. In diesem Jahr feierte Uta Sirch als Tochter Sabine einen souveränen Einstand.

Wortgefechte und skurrile Charaktere zeichnen die Komödie aus

Die Geschichte um die seit Generationen zerstrittenen Nachbardörfer Ober- und Unterochsenheim, deren Streit sich an der gemeinsamen Kirche und der Statue des heiligen Antonius entzündet, bot alles, was eine gute Komödie braucht: Wortgefechte, skurrile Charaktere und etliche Überraschungen. Besonders amüsant: die italienische Haushälterin Maria, die mit ihrem Eifer und ihren charmanten Missverständnissen für zahlreiche Lacher sorgte. Hier darf sich Kathrin Mühleisen herrlich mit Versprechern austoben. Auch der bischöfliche Ordinariatsdirektor Dr. Dr. Matthäus von Heiligenberg sorgte für Staunen – allerdings weniger durch seinen Titel als durch seine dreiste Absicht, die wertvolle Statue zu entwenden. Peter Schmid hat mit der Figur eine Paraderolle und das Publikum lacht schon vor dem ersten Dialog nur an Mimik und Auftreten.

Die Streitereien zwischen Frida und Hermann (Johanna Holl, Erich Zaha) waren immer ein Anschlag auf die Lachmuskeln. Foto: Marcus Angele

Doch der Ordinariatsdirektor hatte die Rechnung ohne die schlagfertige Pfarrhaushälterin Erna, stark von Simone Frank gespielt, und die junge Liebe zwischen Organistin Sabine (Uta Sirch) und Mesner Peter, der von Christoph Strasser gemimt wird, gemacht. Die beiden leiden unter dem Streit ihrer Eltern, der ebenfalls ein echt urkomischer Höhepunkt ist. Wenn die beiden Altmeister Johanna Holl und Erich Zaha immer wieder übereinander verbal herfallen, bleibt kein Auge trocken. Fast wie ein moderner Don Camillo agiert Aushilfspfarrer Schimmelmann, der zunächst optimistisch glaubt, die Streithähne versöhnen zu können. Sehr schnell wird er eines Besseren belehrt. Die Rolle des aufstrebenden Pfarrers ist Stephan Eller auf den Leib geschnitten, und auch hier reicht oft schon die Mimik, um das Publikum zum Lachen zu bringen. Insgesamt liefern die Darsteller eine glänzende, fast dreistündige Leistung ab, die am Ende vom Publikum mit langem Beifall belohnt wurde. Und das kleine Dankeschön-Geschenk am Ende an die Besucher ist in Margertshausen ebenfalls schon lange eine schöne Tradition.