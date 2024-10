Aufsteiger Auerbach legt ein Unentschieden nach

Eine klare Sache war das Landkreisderby in der Kreisliga Augsurg: Der TSV Zusmarshauen setzte sich mit 5:0 gegen den TSV Welden durch. Nach dem ersten Saisonsieg gelang der SpVgg Auerbach-Streitheim gegen den SV Mering II beim 2:2 ein weiteres Unentschieden. Der TSV Diedorf setzte seine Erfolgsserie mit einem 3:0 beim TSV Pfersee fort. Die Partie des SV Ottmarshausen wurde vom ASV Hiltenfingen abgesagt. Nach fünf sieglosen Spielen konnte der SC Altenmünster in der Kreisliga West und der SV Ehingen/Ortlfingen den Schalter wieder umdrehen und ihre Heimspiele erfolgreich gestalten.

TSV Zusmarshausen – TSV Welden 5:0 (2:0). In einer einseitigen Partie setzte sich der Favorit aus Zusmarshausen deutlich durch. Bereits zur Halbzeit lag die Heimelf durch zwei Distanzschusstore von Lukas Drechsler (27. und 31.) mit 2:0 in Führung. Nach der Pause änderte sich an der Einseitigkeit nichts. Raphael Schimunek erhöhte mit einem verwandelten Elfmeter auf 3:0, ehe Tobias Müller (66.) und Luca Jaskolka (73.) sich ebenfalls noch in die Torjägerliste eintragen konnten. - Zuschauer: 100.

SpVgg Auerbach-Streitheim - SV Mering II 2:2 (2:1). Die Punkteteilung, die sich erst durch ein Tor von Mering weit in der Nachspielzeit noch manifestierte, war am Ende des Tages gerecht. Die SpVgg hatte trotz eines sehr guten Spiels einige Male Glück durch Aluminiumtreffer der Gäste. Nach einem Rückstand von 0:1 durch Moritz Neumann konnten die Blau-Weißen durch einen wunderbaren Weitschuss von Michael Furnier zum 1:1 und einem Treffer von Edrisa Jaiteh zum 2:1 lange Zeit auf einen Sieg hoffen. Aber das Spiel ist eben erst vorbei, wenn der Schiedsrichter abpfeift und so endete es 2:2. Später Torschütze für die Gäste war Pascal Castro Santalla. - Zuschauer: 100. (ssch-)

TSV Pfersee – TSV Diedorf 0:3 (0:0). Trotz Chancen auf beiden Seiten gelang beiden Teams in Halbzeit eins nichts Zählbares. Mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Spielminuten durch Tobias Schneider (56.) und Florian Thalmeir (57.) setzten sich die Gäste aus Diedorf mit zwei Toren deutlich ab. In der Nachspielzeit setzte Theo von Bieberstein noch einen Bonustreffer zum ungefährdeten Sieg obendrauf (90.+5). - Zuschauer: 80.

SV Hammerschmiede – SpVgg Westheim 3:1 (1:0). Für den Tabellenletzten aus Westheim ging es heute in die Hammerschiede zu einem Gegner, der selbst auch eine Niederlagenserie zu Buche stehen hat. Aber die Hoffnung auf einen Befreiungsschlag hielt schon nach elf Minuten einen Dämpfer, als Stefan Winterhalter zum 1:0 einköpfte. Die Westheimer kamen motiviert aus der Pause und drückten auf den Ausgleich, wurden aber nicht belohnt. Stefan Winterhalter schoss zum 2:0 ein (75.). Mit einem von Marvin Czerwonka verwandelten Foulelfmeter (90.+1) gelang den Gästen zwar noch der Anschlusstreffer, aber bereits eine Minute verwandelte Marco Pietryga einen Handelfmeter zum 3:1-Endstand. - Zuschauer: 80.

SC Altenmünster - TSV Offingen 5:3 (2:1). Mindestens fünf der insgesamt acht Tore resultierten aus groben Abwehrschnitzern beider Mannschaften. Beiden Teams merkte man die Verunsicherung der letzten Wochen an. Altenmünster nutzte die Fehler des Gegners mehr und traf nach drei 180 Sekunden durch Marco Kalkbrenner und vier Minuten nach dem Wechsel durch Patrick Pecher jeweils früh. Pechers zweiter Treffer war so eine kleine Vorentscheidung, nachdem er vor der Pause Offingens Ausgleich durch Philipp Schönberger (17.) mit dem 2:1 konterte (36.). Die Gäste kamen nochmals auf 3:2 durch Lukas Kirchner heran (55.), doch zwei Kopfballtreffer von Stefan Mayer (63.) und Raphael Henne (79.) machten zugunsten des SCA alles klar. In der Nachspielzeit (90.+2) gelang Simon Schinzel die Offinger Ergebniskosmetik. (her)

Icon Vergrößern Tobias Meitinger vom SV Ehingen/Orlfingen (rechts) versetzt hier Konrad Reicherzer und Keeper Kim Weiß von der SG Wemding/Wolferstadt beim 3:1. Foto: Karin Tautz Icon Schließen Schließen Tobias Meitinger vom SV Ehingen/Orlfingen (rechts) versetzt hier Konrad Reicherzer und Keeper Kim Weiß von der SG Wemding/Wolferstadt beim 3:1. Foto: Karin Tautz

SV Ehingen/Ortlfingen - TSV Wemding/Wolferstadt 3:1 (3:0). Der SVE/O war mächtig unter Zugzwang, wollte man nicht komplett an das Tabellenende durchgereicht werden. Und die Ehinger, die durchaus einige Langzeitausfälle zu verkraften hatten, lieferten in Halbzeit eins. Kapitän Leser brachte die Gelb-Blauen in der 13. Minute in Front. Marco Aust und Tobias Meitinger erhöhten in regelmäßigen Abständen noch vor der Pause. Vieles deutete auf einen ruhigen Nachmittag für die Ehinger hin. Zumal auch in der zweiten Halbzeit das Spielgeschehen zu großen Teilen in der Wemdinger Hälfte stattfand. Doch auch im neunten Kreisligaspiel sollte die Null nicht auf Ehinger Seite stehen. Nach einem Eckball der Heimelf (70.) konterten die Wemdinger eiskalt und Kapitän Sandro Morena verkürzte auf 3:1. Doch die Gäste waren nicht in der Lage, die Initiative zu ergreifen. So blieb es beim wichtigen Heimdreier für den SVE/O. - Zuschauer: 120. (muerai)