Krimi-Lesung mit vielen Bekannten

Ein Hauch von Heimat und jede Menge Spannung lagen in der Luft, als der Kulturkreis zur Autorenlesung ins Schloss Nordendorf eingeladen hatte. Zu Gast war die Schweizer Krimi-Autorin Elisabeth Hug – sie schreibt unter ihrem Mädchennamen Elisabeth Sailer. Sie stellte nicht nur ihr zweites Werk „ Zu viel zu Fall“ vor, sondern kehrte damit auch an den Ort ihrer Kindheit zurück , in ihre frühere Heimat, das Schmuttertal. Begrüßt wurde sie unter anderem von ihrer Schwester Ingrid Schöniger, die Vorsitzende des örtlichen Kulturkreises ist.

Die Autorin traf in Nordendorf viele bekannte Gesichter

Mit viel Charme begeisterte die Autorin das Publikum – nicht nur mit spannenden Passagen aus ihrem Buch, sondern auch mit lebendigen Schilderungen geographischer und geschichtlicher Hintergründe ihrer Wahlheimat, dem Kanton Aargau. Für Elisabeth Hug war der Auftritt ein emotionales Heimspiel: Sie traf viele bekannte Gesichter aus der Kinder- und Jugendzeit – darunter ihre frühere Lehrerin Stefanie Justus. Mit guten Gesprächen und Käsehäppchen aus der Schweiz klang der literarische Abend im stimmungsvollen Ambiente des Schlosses aus. Hug verriet, dass sie bereits an ihrem dritten Regionalkrimi schreibt.