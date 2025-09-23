Lust auf Kürbis? Diese Verkaufsstände gibt es in der Nähe

Was passt besser zum Herbst als cremige und warme Kürbissuppe? Wie gut, dass es dieses Jahr auch genug Kürbisse zum Kochen oder Schnitzen gibt. „Dieses Jahr ist hervorragend“, erklärt Lukas Lohner, Geschäftsführer des Spargelhofes Lohner. Wenn die Spargelsaison vorbei ist, werden dort auch Kürbisse angebaut. Die vergangenen Jahre seien der Sommer und Herbst nicht ideal für den Kürbisanbau gewesen, dieses Jahr aber sehr gut, erzählt er.

Die Kürbisse des Betriebs werden den Herbst über an Ständen zur Selbstbedienung im ganzen Landkreis angeboten. Die Stände sind auf Vertrauensbasis. Der Großteil der Kunden sei ehrlich, sagt Lohner: „Wir haben die Kürbisse in den letzten Jahren nicht teurer gemacht. Jeder soll daran Freude haben können.“ Deshalb hoffe er darauf, dass „die Zahlungsmoral so bleibt oder vielleicht sogar noch etwas besser wird“.

An den Ständen in Meitingen, Langweid, Zusmarshausen, Welden, Hirblingen, Neusäß, Gersthofen, Diedorf, Stadtbergen, Bobingen, Königsbrunn, Schwabmünchen und Untermeitingen gibt es verschiedene Sorten kleiner und großer Zierkürbisse und mehrere Sorten Speisekürbisse wie Butternut, Muscat oder Casperta. Gezahlt wird bar oder per PayPal.

Zu finden sind die Stände zur Selbstabholung in

Meitingen: nahe des Kreisverkehrs an der Entlastungsstraße nach Tierhaupten

Langweid: Augburger Straße am P+R Platz

Zusmarshausen: an der Staatsstraße zwischen Zusmarshausen und Wörleschwang, gegenüber der Abzweigung nach Wollbach

Welden: am Straßenrand Richtung Adelsried, gegenüber dem Wanderparkplatz am Jägersteig

Hirblingen: nahe des Kreisverkehrs vor Hirblingen kommend von Gersthofen oder der A8

Gersthofen, an der Gersthofer Straße gegenüber des Golfplatzes Gersthofen

Diedorf: an der B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen

Stadtbergen: an der Leitershofer Straße am südlicher Ortsausgang

Bobingen: nahe des Kreisverkehrs an der Königsbrunner Straße vor dem Gewerbegebiet

Königsbrunn: nahe des Kreisverkehrs zwischen Gartenstraße und Wertachstraße

Mittelstetten: an der Dorfstraße zwischen Schwabmünchen und Mittelstetten an der Dorfstraße

Schwabmünchen: am Ortsausgang Landsberger Straße an der Kreuzung mit Langer Weg

Untermeitingen: an der Bodenseestraße, neben Rewe

Hier gibt es Kürbisse zur Selbstabholung im Landkreis Augsburg

Der Straßenverkauf funktioniert auch bei Familie Mayer in Gessertshausen. „Die einen werfen halt ein bisschen mehr rein, die anderen bisschen weniger, dann passt es schon wieder“, erklären sie. Die Kürbisse stammen aus eigenem Anbau. Sowohl kleine Zierkürbisse als auch große zum Schnitzen können in Gessertshausen abgeholt werden. Auch Speisekürbisse wie Hokkaido oder Butternut sind dabei. Abgeholt werden können die Kürbisse an der Hauptstraße 29, Gessertshausen.

Frischen Kürbis aus Königsbrunn gibt es vom Schaberthof. Auch dort können die Kürbisse einfach auf Vertrauensbasis selbst abgeholt werden. Es gibt Hokkaidokürbisse oder große Zierkürbisse, perfekt zum Schnitzen. In der Blumenallee Königsbrunn kann sich jede ihren Kürbis selbst heraussuchen.

Auch in Tierhaupten können Kürbisse gleich in der Nähe des Festplatzes selbst am Stand abgeholt werden. Die Kürbisse gibt es am Kreisverkehr nahe des Festplatzes.

Auch unter dem saisonalen Angebot des Fischer Hofs „Beim Bäuerle“ in Bobingen in der Augsburger Straße 9.

Diese Hofläden im Augsburger Land verkaufen Kürbisse

„Bei uns gibt es den Hokkaido aus Ursberg“, erklärt Christian Kraus. Im Hofladen Kraus, Arnulfstraße 6, in Zusmarshausen gibt es verschiedenes Gemüse aus der Klostergärtnerei darunter auch den Speisekürbis.

Auch bei Hofladen Rotter in Gablingen gibt es alles für die Kürbissuppe. Sowohl Hokkaido als auch Butternut können dort in der Biberbacher Straße 46 gekauft werden.

Umfangreiche Auswahl an Kürbissen gibt es auch im Hofladen des Bioland-Hofs Wessinger in Bobingen (Augsburger Straße 4A). „Vom Speise- bis Zierkürbis haben wir alles“, erklärt Josef Wessinger.

Verschiedenste Sorten Kürbisse gibt es auch im Hofladen der Biogärtnerei Durner-Saal in Gersthofen (Augsburger Straße 165). Besonders stehen hier aber Speisekürbisse im Vordergrund.

