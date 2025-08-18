Zwischen Regen und tropischen Temperaturen: Theaterstück kommt gut an

Was für ein Remmidemmi auch bei der letzten Aufführung im Griechischen Theater Heretsried. Für eine Freilichtbühne inmitten der Natur waren solche wetterbedingten Ausfälle wie in diesem regnerischen Sommer zwar nicht ungewöhnlich, aber dennoch bedauerlich – sowohl für das Publikum als auch für das Ensemble, so die Veranstalter Marlies und Sebastian Bernhard. Auch die letzte Vorstellung musste ins Sportheim Emersacker verlegt werden.

Bei ihrem Jubiläum zum 40-jährigen Bestehen hatte das Griechische Theater kein Glück. So sorgten Gewitter und Regenguss für Frust, weil alle drei vorangegangenen Vorstellungen aufgrund von Regen in das Sportheim verlegt werden mussten. Lediglich das Schüler-Theater kam in den Genuss der Freilichtbühne. Doch bei 14 Grad war das Vergnügen etwas gedämpft.

Bei tropischen Temperaturen fand hingegen die Aufführung „Der Revisor“ von Nikolai Gogol statt. Man mag sich nicht vorstellen, wie es den Schauspielern in ihren dicken Kostümen ergangen war. Trotz des spontanen Wechsels war der Saal bis zum letzten Platz gefüllt. Das Stück feierte unter der Regie von Christoph Hirschauer einen Erfolg. Bemerkenswert waren die langen Monologe im Stück. Aber auch die, die weniger Text hatten, überzeugten mit ihrer Schauspielkunst durch Mimik und Gestik. Die Zuschauenden waren von der ersten Minute an gefesselt und sind definitiv auf ihre Kosten gekommen.

Publikum begeistert von Theaterstück

Im Stück, das so aktuell wie nie zuvor ist, geht es um Korruption, fehlendes Vertrauen und menschliche Schwächen. In einer kleinen Provinzstadt in Russland, wo alle korrupt sind und das Gemeinwohl mit Füßen getreten wird, soll alles für den Besuch des Revisors vorbereitet werden. Ab sofort wird die Stadt von der besten Seite gezeigt. Doch dann geht das Gerücht herum, der Revisor sei schon längst da.

Ein Mann aus St. Petersburg säße seit zwei Wochen in einem Wirtshaus und habe noch keine Rechnungen bezahlt. Deshalb bietet der Stadthauptmann ihm ein wunderschönes Zimmer in seinem Zuhause an, die Stadt wird gezeigt, damit er alles genau inspizieren kann. Alle sind fasziniert vom jungen Mann Iwan Alexandrowitsch Chlestakow, ganz besonders die Damen. Er prahlt über seine beeindruckende Arbeit und alle hören ihm gebannt zu. Chlestakow begreift schließlich, dass die Leute ihn verwechseln. Trotzdem spielt er das Spiel weiter, verlobt sich sogar mit der Tochter des Stadthauptmanns. Kurz darauf macht er sich aus dem Staub. Und dann verkündet der Gendarm, dass der eigentliche Revisor alle Beamten im Gasthaus erwartet. Der Stadthauptmann verliert die Fassung und alle sind erschüttert – nicht das Publikum, es applaudierte und lachte.

Die Grüne Bühne München wurde erst 2024 gegründet und besteht aus langjährigen Mitwirkenden verschiedener Theaterhäuser. Die Liebe zum Theaterspielen unter freiem Himmel, der Wunsch nach künstlerischer Eigenverantwortung und die Überzeugung, dass Theater lebendig sein kann, verbindet das Ensemble.