Kulturtipp

vor 50 Min.

Mathias Richling agiert als "1-Mann-Untersuchungsausschuss"

Mathias Richling agiert in seinem neuen Programm in der Gersthofer Stadthalle als 1 -Mann-Untersuchungsausschuss.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Er gehört zu den bekanntesten politischen Kabarettisten Deutschlands. Nun ist Mathias Richling wieder auf Tour, so am Donnerstag, 15. Dezember in Gersthofen.

Und die Ampel leuchtet in der Finsternis … zumindest auf der Bühne. Dass das in der Realität möglicherweise eine Illusion ist, untersucht Mathias Richling in seinem neuen hochaktuellen Programm, in dem er den Mitgliedern der Nach-Merkel-Regierung sprachlich und gestisch Kontur verleiht. Sein Auftritt als "1-Mann-Untersuchungsausschuss" am Donnerstag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen ist mein Kulturtipp für diese Woche. Richling taxiert das unterschiedliche Versagen von Politikern wie Karl Lauterbach, Christine Lambrecht oder Manuela Schwesig in Bezug auf die aktuellen Krisen wie Pandemie, Ukraine-Krieg und Klimawandel. Vorgeladen hat Richling auch Gerhard Schröder, der seine innige Liebe zu Putin erläutert, und Wladimir Putin selbst, der seinen Überfall auf die Ukraine mit interessant zynischen Argumenten unterfüttert. Den Abend durchziehen musikalische Assoziationen, die im Auftritt von Rolando Villazon gipfeln, dem Ludwig van Beethoven den Metronom-Taktschlag vorgibt. Freuen Sie sich auf scharfen politischen Witz und Richlings unnachahmliche Politiker-Parodien. Kulturtipp: Autor Gerald Lindner studierte Theaterwissenschaften in München und ist seit 1996 Kulturredakteur der AZ Augsburger Land.

Themen folgen