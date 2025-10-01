Schwierige Entscheidungen im Kultur-Betrieb: Wer wird für die Gersthofer Stadthalle gebucht?

Die Stadthalle Gersthofen hat sich durch ihr breit aufgestelltes Kulturprogramm zu einer Top-Spielstätte in Süddeutschland entwickelt: Ob große Stars oder Newcomer, ob Konzerte, Schauspiel oder Kabarett - das Stadthallen-Programm für die kommenden Monate zeigt eine große Bandbreite mit allen Genres für jede Altergruppe. Das hält Kulturamtsleiter Uwe Wagner für eine große Stärke. Obwohl das Buchen von Künstlerinnen und Künstlern, Ensembles oder Bands für einen Veranstalter der öffentlichen Hand nicht einfacher geworden ist, wie er bei der Vorstellung des Herbst-/Frühjahr-Programms erläuterte.

300 Euro für ein Konzertticket? Da bleibt vom Budget nicht viel übrig

Zwar habe der Kulturbetrieb nach der Corona-Pandemie eine Wiederbelebung erfahren und die Stadthalle Gersthofen sei gerade aufgrund des breit gefächerten Angebots relativ unbeschadet durch die Corona-Jahre gekommen. Aber gerade „kleinere“ Künstler und der Nachwuchs hätten stark zu kämpfen, da ein Ticket für Mega-.Shows der Stars wie Adele, Robbie Williams oder Taylor Swift mit mehreren Hundert Euro zu Buche schlägt „und da gibt es natürlich eine gewisse Kaufzurückhaltung bei den Menschen“ was weitere Ausgaben für Kulturevents angeht. Außerdem sei eine große Rivalität entstanden zwischen amerikanischen und europäischen Konzernen, sowohl was den Ticketmarkt als auch die Agenturarbeit betrifft, so Wagner. „Der Markt ist schwierig und stark umkämpft.“

Was heute trendet, kann in einem Jahr schon in der Versenkung verschwunden sein

Obwohl das Kulturamt stets versuche, Veranstaltungen verschiedener Genres und für alle Altersgruppen zu buchen, sei dies bei Events für junge Leute besonders schwierig. Wo man früher noch ausführliche Informationen erhielt, gäbe es heute von den Agenturen nur noch einen Instagram-Link und den Hinweis „auf soundso viele Tausend Follower“, erklärt Uwe Wagner. Da sei es ohne Expertise in diesem schnelllebigen Segment schwierig, etwas zu buchen, das auch über ein Jahr später, wenn der Auftritt dann stattfindet, auch noch angesagt ist und „trendet“. Der Auftritt von „Picture this“ bei den Rasenkonzerten im vergangenen Sommer sei beispielsweise ein großer Erfolg gewesen. Man werde weiter nach Angeboten für junge Leute suchen.

Umsichtig und wirtschaftlich buchen in Zeiten knapper öffentlicher Kassen

Uwe Wagner erklärt das Spannungsfeld bei der Buchung von Künstlern und Events so: „Wir operieren ja mit öffentlichen Geldern“, und in Zeiten knapper Kassen müsse die Belegung der Stadthalle, was ja hohe Kosten verursacht, zumindest wirtschaftlich sein. In der kommenden Saison stehen unter anderem Heino, die Münchener Freiheit, Michael Mittermeier, Jeanette Biedermann oder Harald Krassnitzer auf dem Spielplan. Diese Namen füllen meist auch die Halle mit bis zu 900 Zuschauerinnen und Zuschauern. Aber bei Künstlern, die weniger Menschen anziehen, muss eine andere Rechnung aufgemacht werden. Verzichten möchte man dennoch nicht auf spannende Neuentdeckungen und anspruchsvolle Darbietungen. Gespannt sei man daher auf den Versuch, solche Events im kleineren Ballonmuseum abzuhalten.

Die Münchner Freiheit kommt am 30. Oktober nach Gersthofen. Foto: Tim Wilhelm

Obwohl die Ticketpreise tendenziell von Jahr zu Jahr steigen, versuche das Kulturamt, diesen Effekt zu dämpfen. „Wir weisen in Preisverhandlungen immer darauf hin, dass wir ein öffentlicher Veranstalter sind“, so Wagner, aber auf die Preisgestaltung der externen Agenturen, die die Stadthalle für ihre Veranstaltungen und Konzerte mieten, habe man natürlich keinen Einfluss. In den meisten Fällen werde man sich aber einig, damit erklärt sich auch die hohe Anzahl an „Wiederholungstätern“, also Künstlerinnen und Bands, die alle paar Jahre wieder nach Gersthofen kommen.