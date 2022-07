Kutzenhausen

vor 33 Min.

600 Kinder schwimmen, tauchen und springen ins erfrischende Wasser

Plus Nach pandemiebedingter Pause üben diese Woche wieder Schülerinnen und Schüler das Schwimmen in fünf Bädern im Landkreis Augsburg. Die Schulschwimmwoche ist bayernweit Vorbild.

Von Anne Eberhard

Das Tauchen mögen Annika und Amelie am liebsten. Über drei Meter in die Tiefe zu schwimmen ist für sie kein Problem, auch nicht mit Tauchring. Die beiden Mädchen, "fast 11" und 12 Jahre alt, sind richtige Wasserratten. Bei der Schwimmschulwoche des Landkreises Augsburg dürfen sie fünf Tage lang trainieren, am vierten haben beide das Gold-Abzeichen geschafft. "Die Woche ist einfach super!", findet Annika. Nach zweijähriger Pause veranstalten der Landkreis und die Kreiswasserwacht Augsburg-Land die Schulschwimmwoche nun wieder. Rund 600 Fünf- und Sechstklässlerinnen nehmen in Bobingen, Schwabmünchen, Dinkelscherben, Königsbrunn und Kutzenhausen daran teil. Dabei gibt es besonders schöne Überraschungen.

