Dieb stiehlt Geldbeutel aus unversperrtem Auto

Aus einem unversperrten Fahrzeug wurde am Donnerstag ein Geldbeutel gestohlen und anschließend mit der darin befindlichen EC-Karte Zigaretten im Wert von 150 Euro aus einem Automaten gekauft. Die Geschädigte war zunächst beim Einkauf bei der Drogerie Rossmann in Fischach. Anschließend fuhr sie nach Hause in die Raiffeisenstraße nach Kutzenhausen. Sie vermutet, dass ihr der Geldbeutel dort entwendet wurde. Die Tatzeit wäre demnach laut Polizei zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr. (diba)

Geldbeutel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zigarette Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis