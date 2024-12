Festliche Chormusik wie am Hof des französischen Sonnenkönigs

Weisheit und Gerechtigkeit - Tugenden, die König Salomon verkörpert und die zeitlos gefragt sind - wurden von Marc Antoine de Charpentier zu einem prachtvollen Werk geistlicher Musik, dem „Iudicium Salomonis“, vertont. Am Sonntag, 8. Dezember, ist es bei einem Konzert in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Kutzenhausen zu hören.

Die Geschichte aus dem Alten Testament, in der König Salomon den Streit zweier Dirnen um ein totes und ein lebendes Neugeborenes schlichtet, offenbart eine Dramatik, die Charpentiers Musik unverwechselbar macht. Besonders die heftige Auseinandersetzung beider Mütter und der kurze Befehl des Königs, das lebendige Baby mit dem Schwert zu zerteilen, wodurch sich die „vera mater“ (die echte Mutter) outet, setzt Charpentier in einmaliger Weise durch die Soli der beiden Mütter um. Dieser Part endet mit dem Jubel des Chores über die Weisheit des Salomon.

Kirchenkonzert in Kutzenhausen am Sonntag, 8. Dezember

Im Wechsel von Chorsätzen und Vokalsolisten wird Charpentiers Oratorium vom Kirchenchor Kutzenhausen, den Solisten Sabine Braun (Sopran), Ursula Nägele (Alt), Emanuel Lehmann (Tenor), Matthias Widmann (Bariton) und Luitpold Braun (Bass) - begleitet von der Capella Suevica, die auf historischen Musikinstrumenten spielt - am Abend des 2. Adventsonntages in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Kutzenhausen dargeboten. Stefan Wolitz, der erst in jüngster Vergangenheit Bachs Weihnachtsoratorium mit dem Schwäbischen Oratorienchor in der evangelischen Kirche St. Ulrich in Augsburg zur Aufführung brachte, dirigiert auch dieses Werk, das er über viele Wochen mit den 33 SängerInnen des Kirchenchores einstudiert hat.

Dass anlässlich des Patroziniums des Hl. Nikolaus ein so festliches Werk erstrahlt, ist wohl etwas ganz Besonderes, betonen die Veranstalter. Dass dieses abendliche Konzert am Tag der Wiedereröffnung des vom Brand zerstörten Pariser Wahrzeichens Notre-Dame stattfindet, mag ein Zufall sein. (AZ)

Info Das Konzert findet am Sonntag, 8. Dezember, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Kutzenhausen statt.