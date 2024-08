Unbekannter klaut E-Scooter am Bahnhof in Kutzenhausen

In den vergangenen Wochen meldete die Polizei immer wieder Diebstähle am Kutzenhauser Bahnhof. Nun wurde ein E-Scooter geklaut. Laut Polizei soll er in der Zeit zwischen dem vergangenen Freitag und Samstag gestohlen worden sein. Es handelt sich um einen Scooter der Marke Segway-Ninebot, Typ MAX G30 D II. Auffällig ist, dass der E-Scooter jetzt ohne hinteres Schutzblech sein dürfte da dieses in einem Strauch neben dem Tatort aufgefunden werden konnte .Der Wert des E-Scooters ist bis dato nicht bekannt. Hinweise zum Verbleib des E-Scooters bitte an die Polizei in Zusmarshausen, Telefon 08291-18900.

Erst vor wenigen Wochen wurde am Bahnhof in Kutzenhausen ein Mountainbike der Marke Bulls gestohlen. Ende Juli verschwand dort ein Rad der Marke Haibike, berichtete die Polizei. (kinp)