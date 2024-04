10 wunderschöne Orte zum Heiraten im Landkreis Augsburg

Von Melanie Langenwalter - vor 19 Min.

Wo feiert man die Liebe am schönsten? Im Landkreis Augsburg gibt es dafür viele Möglichkeiten. Unsere Übersicht bietet Tipps für angehende Brautpaare.

Endlich ist der Frühling zurück – und damit auch die Frühlingsgefühle. Beste Aussichten also für die anstehende Hochzeitssaison. Unsere Redaktion hat eine Auswahl an Locations für Hochzeiten im Augsburger Land zusammengestellt. Dabei ist für jeden Geschmack und jedes Budget etwas dabei.

Weit über tausend Hochzeiten finden im Augsburger Land Jahr für Jahr statt. Das zeigt eine Befragung unserer Redaktion in den Standesämtern. Selbst als 2021 noch immer viele Beschränkungen durch Corona galten, heirateten im Landkreis 1211 Menschen. Im darauffolgenden Jahr stieg die Zahl auf 1327, während sie im vergangenen Jahr 2023 leicht sank. Mit 1166 Eheschließungen fiel die Zahl unter das Niveau von 2021. Generell lässt sich jedoch sagen, dass die Zahl der Eheschließungen in den vergangenen drei Jahren im Landkreis Augsburg stabil geblieben ist. So haben mit Sicherheit schon viele Paare auch in den nächsten Monaten einen Termin, um sich das Ja-Wort zu geben.

