19-Jährige arbeitet mit gefälschtem Impfausweis in der Augsburger Uniklinik

Plus Eine 41-Jährige verkauft einer 19-jährigen Auszubildenden der Uniklinik einen gefälschten Impfausweis. Vor Gericht kommen dennoch beide mit einem blauen Auge davon.

Es waren dunkle Zeiten, die vor mehr als drei Jahren mit dem Ausbruch von Corona auch im Augsburger Land begannen. Kontaktbeschränklungen, Ausgangssperren, G2-, G3- oder G2+-Regeln galten auf einmal und wer nach langer Wartezeit einen Impftermin bekam, fühlte sich wie ein Lottogewinner. Doch es gab auch die andere Seite. Menschen, die Corona leugneten, Menschen, die an der Pandemie verdienen wollten und Menschen, die Angst hatten oder keine Notwenigkeit sahen, sich überhaupt impfen zu lassen. Zwei Frauen aus dem nördlichen Landkreis, die mit gefälschten Zertifikaten die gesetzlichen Vorgaben erfüllen wollten, standen nun wegen Urkundenfälschung vor dem Augsburger Amtsgericht. Und sie kamen mit einem blauen Auge davon.

Nur mit Mühe konnten die beiden Frauen vor Beginn der Verhandlung ihre Nervosität im Zaum halten. Schließlich arbeiten die 41-Jährige und auch die 19-Jährige in medizinischen Bereichen der Uniklinik und das Urteil könnte entscheidend für ihre berufliche Karriere sein. Dieser Umstand allerdings hatte die ältere Angeklagte nicht davon abgehalten, irgendwann Anfang 2022 zwei Impfausweise mit fiktiven Chargennummern des Serums auszufüllen und die Unterschrift einer Ärztin zu fälschen. Ein Falsifikat verkaufte sie dann für 150 Euro an die jüngere Angeklagte, die zu der Zeit gerade ihre Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten begonnen hatte und der damals geltenden "einrichtungsbezogenen Pflicht zur Impfung" unterlag. Doch damit nicht genug.