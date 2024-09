50 Jahre Naturpark Westliche Wälder - die Serie

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Naturparks Westliche Wälder hat Martin Kluger über die Denkmäler dort geschrieben, das die Regio Augsburg Tourismus GmbH herausgegeben hat. In loser Reihenfolge stellten wir diese vor.

Hier die Folgen in der Übersicht:

Die Fuggerkirche St. Thekla in Welden, eine der bedeutendsten Kirchen im Landkreis Augsburg: Viele behaupten diese Kirche sei der bedeutendste Sakralbau im Landkreis Augsburg oder sogar in ganz Schwaben: die Fuggerkirche St. Thekla auf dem Theklaberg in Welden. Auch sie steht im Buch anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Naturparks Augsburg - westliche Wälder. Nicht zuletzt wegen ihrer interessanten Geschichte und eindrucksvollen Gestaltung.

Die Heilige Radegundis und ihre Geschichte im Naturpark 1270 wurde Radegundis geboren und arbeitete später als Dienst- und Viehmagd auf dem Schloss Wellenburg. In Ihrer Freizeit jedoch pflegte sie im Siechenhaus am Schlossberg die Armen und Kranken. Dies missfiel ihren Herren. Die Legende besagt, dass sie eines Tages unerlaubt Brot und Milch aus der Küche des Schlosses nahm, um damit die Leprakranken zu versorgen. Auf dem Weg zum Leprahaus wurde sie von ihrem Herren aufgehalten. Es geschah das Unmögliche

Rommelsrieds einzigartiger Altar mit Glasperlen Ein Kreuz, zwei Engel und zwei Wächter in Rüstung - das zeigt der Glasperlenaltar in der Heilig Grab-Kapelle am südlichen Ortsausgang von Rommelsried. Zusammengesetzt aus tausenden bunten böhmischen Glasperlen, die einzeln aufgefädelt sind, strahlt der Altar bei Tageslicht.

Ein Schloss, versunken im Wasser: das Wasserschloss in Burgwalden Wer eine Wanderung durch den Naturpark westliche Wälder machen möchte, sollte sich Burgwalden nicht entgehen lassen. Zu Fuß nur etwas über eine Stunde von Oberschönenfeld entfernt liegt das 80-Einwohner-Dorf umgeben von vielen Weihern. Einer davon birgt etwas Unerwartetes unter seiner Oberfläche.

Die Barockorgel in Gabelbach Die Orgel in der St. Martin Kirche in Gabelbach ist als die älteste Barockorgel Süddeutschlands bekannt. Doch was steckt wirklich dahinter?

Imposante Deckenfresken bei Fischach Die Kirchen St. Michael in Fischach und St. Jakobus in Wollmetshofen sind sowohl in der Gestaltung als auch von der Bedeutung her sehr unterschiedlich.

Die Binswanger Synagoge, ein Ort voller Geschichte Bereits 1609 wurde die Synagoge der ehemaligen Landjudengemeinde Binswangen zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Die Dorfgemeinschaft und ihre Vereine wurden in den folgenden Jahrzehnten stark von Juden geprägt und unterstützt. Die heutige Synagoge im neomaurischen Stil lässt sich auf das Jahr 1837 zurückführen.

Die Geheimnisse der Haldenburg in Schwabegg Sie gehört zu den am besten erhaltenen Burgen aus dem frühen Mittelalter. Den vorgeschichtlichen Vorgänger der Burg habe es bereits in der Bronzezeit gegeben.

Eine Kapelle in Tussenhausen hat viel erlebt Die ersten Überlieferungen einer kleinen, hölzernen Kapelle in Tussenhausen hängen mit einem Überfall zusammen. 1435 wurde auf der Viehweide südlich von Tussenhausen eine Gruppe Kirchenräuber mit wertvollem Diebesgut wie alten Reliquien geschnappt. Die Verbrecher wurden daraufhin zu Tode verurteilt.