Landkreis Augsburg

600 Lehrstellen unbesetzt: Diese Gründe sehen Arbeitsagentur und Schulen

Dieser Jugendliche lernt seinen Beruf bei Kratzer Energietechnik in Gablingen. Im Landkreis sind zum Start des Ausbildungsjahres am 1. September aber noch viele Stellen unbesetzt.

Plus Das Ausbildungsjahr startet in diesen Wochen, doch zu viele Ausbildungsstellen im Landkreis sind noch unbesetzt. Es gibt Gründe, warum sich Jugendliche nicht bewerben.

Von Lea Edinger

Kurz nach dem Schuljahresende beginnt nun im August oder September das Ausbildungsjahr. Doch weiterhin gibt es eine große Zahl von Ausbildungsstellen, für die noch kein passender Bewerber oder keine passende Bewerberin gefunden werden konnte. Ende Juli waren im Landkreis ganze 639 Berufsausbildungsstellen nicht besetzt. Gleichzeitig waren 296 der Bewerberinnen und Bewerber noch unversorgt waren. Laut der Agentur für Arbeit ändert sich diese Zahl jedoch täglich und wird weniger, da die Arbeitsagentur und das Jobcenter mit Hochdruck daran arbeiten, dass jeder Jugendliche noch eine Ausbildungsstelle findet. Wo liegen die Schwierigkeiten?

Das Verhältnis von Bewerbern und Bewerberinnen sowie Ausbildungsplätzen liegt auch in diesem Jahr zugunsten der Jugendlichen im Landkreis. So kommen aktuell rein rechnerisch 100 Bewerberinnen und Bewerber auf 129 Ausbildungsstellen, teilt die Agentur für Arbeit in Augsburg mit. Doch nicht alle Schülerinnen und Schüler, die einen ersten Schulabschluss abgelegt haben, suchen schon eine Stelle. Das kann an zu schlechten Noten, mangelnden Deutschkenntnissen oder auch zunehmend psychischen Problemen liegen. Für diese Jugendlichen gibt es am beruflichen Schulzentrum Neusäß (BSZ) sogenannte Berufsvorbereitungsklassen, in denen die Berufsschulpflichtigen so betreut werden, dass sie ein oder zwei Jahre später eine Ausbildungsstelle finden können.

