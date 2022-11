700 Prozent mehr: Strompreise für Gemeinden gehen durch die Decke

Plus Die Gemeinden der VG Nordendorf haben beim Poker um bessere Strompreise auf den falschen Anbieter gesetzt. Das hat in der Energiekrise fatale Folgen. Auch die Wasserversorgung ist betroffen.

Erstmals nahmen die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Nordendorf an der Bündelausschreibung für die Stromvergabe teil. Die Firma Kubus Kommunalberatung und Service GmbH wurde – als Kooperationspartner des Bayerischen Gemeindetages – mit der Bündelausschreibung zur Stromvergabe beauftragt. Die Gemeinden erhofften sich günstigere Strompreise sowie ein Ausschreibeverfahren, das die vergaberechtlichen Anforderungen erfüllt. Letzteres hat funktioniert. Dafür werden die Kommunen der VG nun mit horrenden Preissteigerungen konfrontiert – und der Zweckverband zur Wasserversorgung der Schmuttergruppe steht sogar ohne Stromanbieter da.