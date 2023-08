Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Ab Montag geht es mit dem "Schwätzbänkle" durchs Augsburger Land

Plus Kommende Woche ist die Redaktion im Landkreis Augsburg unterwegs, um mit Leserinnen und Lesern ins Gespräch zu kommen. In diesen Städten steht das Schwätz-Bänkle.

Von Jonathan Lyne

Im Landkreis Augsburg gibt es viele Geschichten zu erzählen. Daher möchte die Redaktion mit den Menschen aus dem Augsburger Land ins Gespräch kommen - indem wir Ihnen eine Plattform geben. Genauer gesagt: einen Ort zum Schwätzen. An dem man sich ungezwungen austauschen kann. An dem Leser von Dingen erzählen können, die ihnen auf dem Herzen liegen, die sie bewegen.

Ab Montag ist die Redaktion fünf Tage lang in der Region unterwegs - erst im nördlichen, dann im südlichen Landkreis. Start ist am Montag von 10 bis 12 Uhr in Gersthofen, vor der Kapelle St. Emmeram. Am Nachmittag ist das Schwätzbänkle von 15 bis 17 Uhr in Meitingen, am Rathausplatz neben dem Brunnen.

