Achtung, Blitzer: Wo die Polizei im Landkreis Augsburg am Freitag kontrolliert

Achtung, Autofahrer: Am Freitag startet die Polizei ab 6 Uhr einen 24-stündigen Blitzmarathon. Hier gibt es alle Messpunkte im Augsburger Land auf einen Blick.

Runter vom Gas heißt es am Freitag für Autofahrinnen und Autofahrer. Wer sich nicht daran hält, wird an diesem Tag mit hoher Wahrscheinlichkeit geblitzt. Denn um 6 Uhr an diesem Tag startet der europaweite "Speedmarathon" – auch im Augsburger Land. Das Bayerische Innenministerium hat die Messstellen veröffentlicht, an denen im Freistaat an diesem Tag das Tempo kontrolliert wird. Auch im Landkreis Augsburg stehen am Freitag viele. Dazu kommen die mobilen zivilen Einsatzfahrzeuge mit eingebauten Messinstrumenten. Denn zu schnelles Fahren ist noch immer die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle. Rund ein Viertel der Verkehrstoten auf Bayerns Straßen geht darauf zurück.

Anzahl der Unfälle im Augsburger Land hat zugenommen

Auf den Straßen im Augsburger Land verloren im vergangenen Jahr elf Menschen ihr Leben. Damit liegt die Zahl der Todesopfer über den benachbarten Landkreisen. Angestiegen ist im Landkreis Augsburg aber nicht nur die Zahl der Todesopfer. Auch die Unfallhäufigkeit allgemein hat zugenommen. Mit 6127 Zusammenstößen und Karambolagen gab es nach 2021 wieder ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr mit 5996. Mehr Unfälle bedeutet aber auch mehr Verletzte, was der Anstieg von 963 auf 1096 belegt. Ein Grund dafür könnte die Pandemie sein. Die Mobilität hat 2022 nach den massiven Beschränkungen der Jahre zuvor wieder deutlich zugenommen.

Aus der Statistik der Polizei geht auch hervor, dass es deutlich mehr Autos im Augsburger Land gibt als noch vor vier Jahren. So hat sich der Bestand im dritten Quartal 2022 um mehr als 16.000 Fahrzeuge auf insgesamt 216.913 erhöht. Somit leben im Augsburger Land zwar knapp 40.000 Menschen weniger als in der Stadt Augsburg – dafür aber sind über 52.000 Autos mehr auf den Straßen unterwegs.

2000 bayerische Polizistinnen und Polizisten beim Blitzermarathon

Wer am Freitag hinter dem Steuer eines dieser Autos sitzt, sollte besonders wachsam unterwegs sein. Insgesamt kontrollieren etwa 2000 bayerische Polizistinnen und Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung die Geschwindigkeit an circa 1800 möglichen Messstellen. "Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Denn Rasen kann töten", erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld des zehnten bayerischen Blitzmarathons.

Vor zwei Jahren erwischte die Polizei bei dieser Aktion 94 Autofahrerinnen und Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren. Damit gab es deutlich mehr Verstöße als im gesamten Stadtgebiet von Augsburg. Hier blitzte es insgesamt 61 Mal. Doch nicht nur Raser gingen der Polizei ins Netz. In vielen Fällen gab es Verstöße gegen Gurtpflicht oder Autofahrer telefonierten mit dem Handy am Ohr ohne Freisprecheinrichtung. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord wies ausdrücklich darauf hin, dass nicht das "Abkassieren" von Verkehrsteilnehmern im Vordergrund stand, vielmehr sollen mit derartigen Verkehrsüberwachungsmaßnahmen schwere Unfallfolgen verhindert und im besten Fall Menschenleben gerettet werden. (mit AZ)

Blitzermarathon 2023 im Landkreis Augsburg: Wo kontrolliert wird