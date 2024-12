Auch bei der Arbeit: Heiligabend ist ein Tag voller Nähe und Gemeinschaft

Ob Pflegekräfte, Taxifahrer, Gastronomen oder Nutztierhalter auf dem Bauernhof – zahlreiche Bewohner des Augsburger Landkreises haben selbst an Heiligabend nicht die Möglichkeit, gemeinsam mit der Familie einige besinnliche Stunden zu Hause am festlich geschmückten Weihnachtsbaum zu verbringen. Doch bei einer kleinen Umfrage in diesem Personenkreis offenbarte sich, dass die meisten Betroffenen damit keine Probleme haben.

