Auch im Kreis Augsburg läuft die Hilfe für die Erdbebenopfer an

Nach der Katastrophe sind viele in Sorge um ihre Angehörigen in der Türkei oder in Syrien. Etliche im Augsburger Land sammeln Hilfsgüter. Gefragt sind auch Geldspenden.

Zwei Frauen bringen große Tüten voll mit Milchpulver und Windeln. Eine andere erkundigt sich, wie sie helfen kann. Cagla Semirli packt die Ware in einen der vielen Kartons im Vorraum der Postfiliale in Steppach. Dort stapeln sich Kisten voll mit Nahrung, Kleidung und Hygieneartikeln, die innerhalb eines halben Tages zusammenkamen. "Das ist alles von Freunden und Bekannten", sagt Semirli. In einer WhatsApp-Gruppe machte die Aktion die Runde. Sie ist eine von vielen, die zeigen: Die Anteilnahme im Augsburger Land an der schweren Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien ist riesig.

Nach Erdbeben: Eine Welle der Hilfsbereitschaft im Augsburger Land

Semirli hat Familie in der Türkei. Der nahen Verwandtschaft gehe es zum Glück gut, erzählt sie. Im Umfeld der Großfamilie seien aber etliche Menschen verunglückt. "Schlimm war die Ungewissheit", erzählt Semirli, "das macht einen fertig." Sie und die anderen Helfer packen jetzt an, um die Hilfsgüter schnell in das Krisengebiet zu bringen. Einer von ihnen ist Talha Demirözü. Seinen 27. Geburtstag am Freitag wird er im Flieger ins Erdbebengebiet verbringen.

Er will sich gemeinsam mit anderen Bekannten einer Gruppe der Katastrophenschutzbehörde AFAD anschließen, um vor Ort zu unterstützen. "Die Leute da haben gar nichts mehr", sagt der junge Mann, dem wie den anderen Helfern anzumerken ist, dass sie das Schicksal der Menschen in der Krisenregion schwer bewegt. Kayihan Kandemir vom Abschleppdienst Schnell (ehemals Blitz), in dessen Räumen in Steppach sich auch die Postagentur befindet, ist ein weiterer Organisator der Aktion. Mehr als 3000 Kilometer sind es bis in die Krisenregion. "Zwei Mann, drei Tage", sagt Kandemir. Es muss jetzt schnell gehen.

Logistikunternehmen schickt Hilfslieferungen in die Türkei

Dort angekommen sind bereits Lieferungen des Logistikunternehmens Roman Mayer mit Sitz in Gersthofen. "Bis zum Wochenende werden es vier Lastwagen sein", sagt Geschäftsführer Gianluca Crestani. Das Gersthofer Unternehmen ist nach eigenen Angaben der größte Türkei-Spediteur in Schwaben. Jede Woche schickt das Unternehmen normalerweise etwa 50 Laster aus der Region in die Türkei. Beladen sind sie dann mit Teilen für die Autoindustrie. "Es ist verheerend, was da passiert ist", sagt Crestani über das Erdbeben. Die Spedition will helfen, hat einen größeren Geldbetrag gespendet und stellt jetzt Lagerfläche, Lastwagen und Personal zur Verfügung. Das Unternehmen koordiniert den Transport, mit dem etwa 32 Paletten voller Schlafsäcke, warmer Kleidung und Arzneimittel in die Krisenregion gebracht werden. Hilfsgüter, die laut Organisationen vor Ort gebraucht werden. Von unkoordinierten Sachspenden raten sie ab. Stattdessen sollte man sich vorher erkundigen, welche Art von Hilfe benötigt wird. In Steppach werden momentan vor allem Babynahrung, Hygieneartikel und warme Decken gesammelt. Sie können in der Postfiliale in der Ulmer Straße 383 abgegeben werden.

Thomas Haugg, Geschäftsführer des Roten Kreuzes Augsburg-Land; bereitet sich momentan ebenfalls darauf vor zu helfen. "Wir verfolgen die Lage ganz genau und sind in Habachtstellung", sagt Haugg. Bisher habe es noch keinen Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes an den Kreisverband GEGEBEN, "aber wir bereiten uns geistig darauf vor, dass wir zur Unterstützung aufgefordert werden" - sei es bei der Trinkwasseraufbereitung im Krisengebiet, dem schnellen Aufbau von Krankenhauszelten oder beim Hilfsgüter-Transport. Im Augsburger Land gäbe es laut Haugg einige Spezialisten, die dafür ausgebildet seien und von der sogenannten "Emergency Response Unit" angefordert werden könnten.

Haugg weiß, dass vor allem viele türkische Familien derzeit private Transporte ins Krisengebiet organisieren und ihren Angehörigen helfen wollen. "Das ist auch gut", gleichzeitig gab Haugg aber zu bedenken, dass man genau wissen müsste, was vor Ort gebraucht wird. Aus den Erfahrungen in der Ukraine zu Beginn des Krieges weiß der Kreisgeschäftsführer, dass es schnell zu einer Überforderung der Logistik vor Ort kommen kann, wenn zu viele unkoordinierte Transporte mit Sachgütern ankommen, die dann ausgeladen und verteilt werden müssen. "Damals hat man gesehen, dass vieles geschickt wurde, was gar nicht gebraucht wird." So kam vor allem Kleidung an, gebraucht wurden aber hauptsächlich technische Dinge wie Powerbanks für die Handys. Deshalb rät der Krisenfachmann: "Am besten hilft Geld", denn dann könne effizienter und ortsnaher, zum Beispiel in Österreich oder Griechenland, das gekauft werden, was gebraucht wird.

Hier können Sie für die Menschen in der Türkei und Syrien spenden

Wer spenden will, kann das etwa über das gemeinsame Spendenkonto von "Bündnis Entwicklung hilft" und "Aktion Deutschland hilft" tun (Empfänger: BEH und ADH, IBAN: DE53 2004 0060 0200 4006 00, BIC: COBADEFFXXX, Stichwort: ARD/Erdbeben Türkei und Syrien).