Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Bauschutt muss strenger getrennt werden: Kommunen fürchten illegales Abladen

Nicht alles, was Bauschutt ist, kann recycelt werden, weiß Betriebsleiter Sebastian Miller von der Firma Thaler in Täfertingen. Ziegel, Fliesen und Keramik wie auf diesem Haufen werden aber aufbereitet.

Plus Neuregelungen zur Abfallentsorgung und eine Verschärfung der Auflagen führen auch im Landkreis zu Problemen. Was künftig bei der Entsorgung von Bauschutt und Silofolie zu beachten ist.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Strengere Umweltauflagen haben ihren Sinn zum Schutz der Natur, verursachen in der Praxis aber oftmals ungeahnte Turbulenzen. So auch im Falle der neuen sogenannten Ersatzbaustoff-Verordnung, die zum 1. August dieses Jahres eingeführt wurde. Das löbliche Ziel, unter anderem den Eintrag von Sulfat in die Umwelt und ins Grundwasser zu verhindern, hat erhebliche Auswirkungen bei der Entsorgung von Bauschutt. Vor allem für die Bau- und Entsorgungswirtschaft, aber im Einzelfall auch für Privatleute, die selbst im großen Stil bauen oder renovieren.

Die Verschärfung des zulässigen Grenzwerts bei Sulfat hat zur Folge, dass Bauabfälle, die bei Abbrucharbeiten, Umbauten und Sanierungsmaßnahmen anfallen, strikt getrennt werden müssen. Die Regeln sind kompliziert, die meisten Privatkunden werden damit überfordert sein, weiß auch Lisa Thaler von der gleichnamigen Recyclingfirma in Neusäß. Zum Beispiel müsste theoretisch der sulfathaltige Gipsputz von Ziegelsteinen entfernt werden. „Weil das aber in der Praxis nicht geht, muss der eigentlich mineralische Bauschutt von uns entsorgt werden und kann nicht mehr wie bisher aufbereitet werden“, so die Juniorchefin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen