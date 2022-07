Beim Feiern im Augsburger Land scheint Corona vergessen

Macht die Pandemie Pause? Die Fakten sprechen dagegen. Die Zahl der Infizierten steigt seit Wochen. Dennoch wird ausgelassen und in großer Zahl gefeiert. Ein Stimmungsbild auf Festen.

Die Pandemie ist nicht vorbei. Doch beim Klosterhoffest in Thierhaupten scheint sie ganz weit weg. "Es ist wie früher", sagt der Thierhauptener Michael Molz. Ein Satz, der an diesem Tag oft fällt. Molz und seine Frau werden bald 80 Jahre alt. Im Alltag seien sie weiter vorsichtig, sagen die beiden. Beim Einkaufen tragen sie meist Maske, halten Abstand, wo es geht. Doch aufs Feiern verzichten, das wollen sie nicht mehr. Ebenso wenig wie Tausende andere bei den vielen Festen im Augsburger Land.

Wer jetzt noch Maske trägt, fällt auf

Wer dort noch Maske trägt, fällt auf. "Wenn ich jemanden mit Maske sehe, denke ich, der hat Corona", sagte eine Besucherin des Klosterhoffests. Vorgeschrieben ist das Tragen schon lange nicht mehr. Im öffentlichen Leben gibt es kaum noch Einschränkungen. "Wir finden das gut", sagt Rainer Dickert. Er und seine Frau kommen aus dem nördlichen Landkreis, leben aber sechs Monate im Jahr in Südafrika, erzählen die beiden. "Da sind die Regeln viel strenger", meint Dickert. Der 77-Jährige sei froh, dass in Deutschland wieder gefeiert werden darf. Aber auch er sagt: "Wir bleiben vorsichtig." Was das konkret bedeutet? "Wir müssen nicht immer ganz vorne stehen und halten Abstand."

"Es ist wie früher", sagt der Thierhauptener Michael Molz. Im Alltag seien er und seine Frau Emma noch vorsichtig. Dass wieder gefeiert werden darf, freut sie aber. Foto: Philipp Kinne

Ganz ähnlich sehen das auch die vielen Besucherinnen und Besucher des Neusässer Stadtfests. Tausende strömten am Wochenende zur Feier im Ägidiuspark. Auch Sabine Mahle, Jugendleiterin beim TSV Neusäß: "Die Leute wollen raus, Corona ist hier kein Thema mehr", sagt sie. Zuerst sei sie skeptisch gewesen, ob überhaupt jemand am Stand der Handballer vorbeischauen wird. Doch die Sorge war schnell verschwunden. "Wir wollten mal wieder rauskommen", sagen auch die beiden Freundinnen Heidi und Elisabeth. Die Seniorinnen wollen Corona zumindest für dieses Wochenende vergessen, sagt eine der beiden - und spricht damit vermutlich für viele. Masken muss man auch beim Stadtfest lange suchen. "Das ist heute kein Thema mehr“, sagt Michael Gebauer, Mitarbeiter der Stadt Neusäß. Im Freien fühlt er sich persönlich nicht mehr unwohl, höchstens bei großen Veranstaltungen drinnen. Da sei das Risiko einer Ansteckung doch noch präsent. "Aber hier nicht", meint der 26-Jährige.

Corona: Zahl der Infizierten im Landkreis Augsburg steigt

Während die Pandemie für viele Feiernde aktuell weit weg scheint, steigt die Zahl der Infizierten im Augsburger Land seit Wochen. Die Inzidenz ist an vielen Tagen in etwa hundertmal so hoch wie noch vor einem Jahr. Die Dunkelziffer dürfte noch viel größer sein. Das Augsburger Land, es steckt wieder inmitten einer Corona-Welle. Doch inzwischen scheint das kaum mehr zu beunruhigen. Rosemarie Joschko und Evelin Mayr jedenfalls sehen der Entwicklung gelassen entgegen. Die beiden sind am Samstagabend bei einer Lesung in Welden zu Gast. Auch wenn ihre ganze Familie erst kürzlich an Corona erkrankt war, bleibt Joschko zuversichtlich. "Schlimm war die Erkrankung für das kleine Kind. Es ist erst acht Monate alt." Auch Ursula Steinhart und ihr Mann Matthias hatten schon Corona, erzählen die beiden bei der Lesung in Welden. Während er überhaupt nicht gemerkt hat, dass er positiv war, ging es ihr doch ziemlich schlecht. Steinhart: "Bald haben wir einen Impftermin beim Arzt. Es ist unsere vierte Impfung."

Rainer Dickert und seine Ehefrau kommen aus dem nördlichen Landkreis, leben aber große Teile des Jahres in Südafrika. Dort seien die Corona-Regeln noch deutlich strenger, berichtet das Paar. Foto: Philipp Kinne

Immer mehr Impfstoff im Landkreis Augsburg verfällt

Damit zählen die beiden bald zu einer bislang kleinen Gruppe. Gerade einmal rund 7500 Menschen im Augsburger Land sind bereits zum vierten Mal gegen das potenziell gefährliche Virus geimpft, teilt das Landratsamt mit. Das entspricht etwa drei Prozent der Bevölkerung im Landkreis. Zum dritten Mal sind rund 125.000 Menschen geimpft. Die Zahl der Erstimpfungen liegt bei etwa 163.000. Das sind rund 63,5 Prozent der Bevölkerung. Gestiegen ist diese Zahl seit Monaten nicht mehr. Anders als eine andere: 16.074 Impfdosen sind im Augsburger Land bislang verfallen, weil sie keiner haben will. Das sind etwa 500 mehr als noch vor einem Monat.

