In einer Bäckerei im Bereich der Polizeiinspektion Zusmarshausen hat sich ein Betriebsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte am frühen Mittwochmorgen ein Angestellter eine Maschine für die Semmelherstellung reinigen. Dabei geriet er mit der Hand in die laufende Maschine. Der Mann hatte Glück und quetschte sich dabei nur einen Finger. (kar)

Bäckerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Betriebsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unglück Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis