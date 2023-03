Landkreis Augsburg

vor 18 Min.

Brauereien trotzen mit viel Engagement und gutem Bier dem Abwärtstrend

Plus Viele Brauereien mussten in der Pandemie-Zeit schließen, die meisten davon in Bayern. Wie sich die Brauereien im Landkreis Augsburg trotz der Schwierigkeiten halten.

Von Una Kiesel

Die Zahl der Brauereien in Deutschland ist seit drei Jahren rückläufig. Zwischen 2019 und 2022 verzeichnet der Deutsche Brauer-Bund eine Abnahme von fast drei Prozent, was 45 Braustätten entspricht. Der Branchenverband nennt Bayern als das am meisten betroffene Bundesland: Um 24 Prozent sei die Zahl der Brauereien hier zurückgegangen. Inwiefern ist der Trend in den Brauereien im Landkreis spürbar - und wie wappnen sie sich dagegen?

