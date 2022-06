Landkreis Augsburg

vor 18 Min.

BRK vernetzt alle neun Rettungswachen im Augsburger Land

Plus Zwei Sanitäter des Roten Kreuzes entwickeln eine Software, die alle wichtigen Informationen auf einen Blick bündelt. Von diesem System profitiert nicht nur das BRK.

Von Matthias Schalla

Corona hat den Rettungskräften und sozialen Diensten bei der Erstellung ihrer Dienstpläne so manche Bauchschmerzen bereitet. Mitarbeiter fielen krankheitsbedingt aus, andere mussten in Quarantäne. Momentan hat sich die Situation zwar ein wenig entspannt, doch noch lange nicht ist die Pandemie besiegt. Auch der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) musste lange Zeit die rund 320 Männer und Frauen des Teams wie auf einem Schachbrett hin und her schieben, um die vorgeschriebene Einsatzstärke zu gewährleisten. Aus dieser prekären Lage heraus entwickelten zwei Notfallsanitäter ein bundesweit einzigartiges Computerprogramm, das alle für einen stabilen Dienstplan erforderlichen Elemente auf einen Blick sichtbar macht: Das "Wachinformations-Monitor-System", kurz "Wims". Und davon profitiert jetzt nicht nur das BRK.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen