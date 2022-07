Corona im Kreis Augsburg: Inzidenz steigt rasant, Dunkelziffer wohl noch größer

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Augsburg liegt am Montag bei 542,8. Das ist in etwa doppelt so viel als noch vor einem Monat. Die Dunkelziffer dürfte noch deutlich größer sein.

Die Corona-Inzidenz im Augsburger Land steigt seit Wochen an. Am Montag liegt sie bei 542,8. Zum Vergleich: Noch vor einem Monat lag dieser Wert bei etwa der Hälfte (266). Auch in den Nachbarlandkreisen ist die Situation ähnlich. Es ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl der Infizierten noch deutlich größer ist.

Corona: Dunkelziffer vermutlich deutlich größer

Das dürfte mehrere Gründe haben. Zum einen gibt es kaum noch Bereiche, in denen ein Corona-Test vorgeschrieben ist. Außerdem fließt in die Statistik nur die Zahl der Fälle ein, die durch einen Test in einer Teststation nachgewiesen werden. Dennoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz ein Gradmesser. Denn die steigenden Zahlen machen deutlich: Seit Wochen stecken sich wieder mehr Menschen im Augsburger Land mit dem potenziell gefährlichen Virus an.

Corona in den Nachbarlandkreisen

In den Nachbarlandkreisen sind die Werte zum großen Teil ähnlich hoch. Das RKI meldet am Montag folgende Zahlen: Kreis Dillingen: 589,7. Kreis Günzburg 380,9. Kreis Aichach-Friedberg: 419,9. Kreis Donau-Ries: 1084,7. Stadt Augsburg: 350,9. (kinp)