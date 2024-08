CSU setzt weiter auf Durz bei der nächsten Bundestagswahl

Der CSU-Kreisvorstand Augsburg-Land hat sich jetzt einstimmig dafür ausgesprochen, dass Hansjörg Durz auch künftig die Interessen der Region im Deutschen Bundestag im Namen der CSU vertreten soll: Die Kreis-CSU unterstützt Hansjörg Durz ausdrücklich für eine erneute Bundestagskandidatur und schlug ihn offiziell als Bewerber für die Kandidatur im Wahlkreis 252 Augsburg-Land vor. Das hat der Kreisvorstand jetzt mitgeteilt. Die CSU-Kreisvorsitzende Carolina Trautner unterstrich in der jüngsten Vorstandssitzung den ihrer Meinung nach großen Einsatz von Hansjörg Durz und empfahl dem Vorstand, eine weitere Kandidatur von Durz zu unterstützen.

„Wir sind froh, mit Hansjörg Durz einen äußerst engagierten Abgeordneten in Berlin zu haben, der seit Jahren die Interessen unserer Region in Berlin hervorragend vertritt“, sagte Trautner. Im nächsten Schritt soll Durz im Herbst durch die gewählten Delegierten im Wahlkreis offiziell nominiert werden. Durz selbst sieht angesichts der Neueinteilung der Wahlkreise zum Bundestag kritisch auf die nächste Wahl. „Durch die am Reißbrett geplante Reform der Ampel werden gewachsene Strukturen zerstört und die Bindung der Menschen zu ihrer Region missachtet“, ergänzte Kreisvorsitzende Trautner. (AZ)