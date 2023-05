Landkreis Augsburg

vor 48 Min.

Darum kämpfen die Menschen in der Region für ihre Wertstoffhöfe

Plus Über die Hälfte der Wertstoffhöfe im Landkreis Augsburg soll schließen. Das sorgt für Ärger. Für viele sind die Höfe mehr als eine Mülldeponie. Ein Ortsbesuch.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Franz Rotter schleift eine große Plastikplane hinter sich her. "In den ersten", sagt Mitarbeiterin Brigitta Winter und zeigt auf den Container hinter sich. Es ist kurz nach halb neun am Samstagmorgen. Der Himmel ist grau, der Boden vom Regen der Nacht noch feucht. Auf dem Wertstoffhof in Gablingen herrscht bereits reger Betrieb. Menschen holen Kisten mit Altpapier und Glas, Metallteilen und Elektroschrott aus ihren Autos und werfen den Müll in die Container.

Wertstoffhöfe in Landkreis Augsburg sind für manche soziale Treffpunkte

Rotter kommt alle zwei Wochen her, wie er sagt. Er hat einen Biobetrieb außerhalb von Gablingen. "Da fällt immer etwas an." Für ihn ist der Wertstoffhof allerdings nicht nur ein Ort, wo er seinen Müll abgibt. "Man trifft hier viele Leute", sagt der 57-Jährige. Wie zur Bestätigung grüßt er einen älteren Herren, der an ihm vorbeiläuft: "Servus!" Der Wertstoffhof – ein sozialer Treffpunkt also? Das sieht auch Mitarbeiterin Winter so. "Hier treffen sich die Leute und ratschen", bestätigt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen