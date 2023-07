Landkreis Augsburg

Das kritisieren Monteure im Landkreis Augsburg am Heizungsgesetz

Plus Die Ampelkoalition will das Heizungsgesetz diese Woche durchs Parlament bringen. Der Entwurf stößt bei Heizungsfirmen aus dem Landkreis Augsburg auf reichlich Kritik.

Überfordert sei sie mit den vielen Fragen ihrer Kunden zuletzt gewesen, sagt Janni Felix, Geschäftsführerin der Heizungsfirma Münzenmaier aus Neusäß. "Unsere Kunden waren in den vergangenen Wochen sehr verunsichert. Wir wissen aber selbst nicht, was wir empfehlen können." Seit Wochen sorgt das Gebäudeenergiegesetz (GEG), kurz Heizungsgesetz, für viele Diskussionen. Es sieht vor, dass ab 2024 nur noch Heizungen neu eingebaut werden dürfen, die auf Dauer zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden können. Die Regelungen gelten allerdings zunächst nur für Neubaugebiete. Die Ampelkoalition möchte das Heizungsgesetz noch in dieser Woche vor der Sommerpause durchs Parlament bringen. Bei Sachverständigen stieß das geplante Gesetz am Montag auf viel Kritik. Auch Heizungsfirmen aus der Region finden deutliche Worte.

Grundsätzlich findet es Geschäftsführerin Felix gut, beim Thema Umweltschutz auch Heizungen einzubeziehen. Das sei in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden. "Aber wie es abgelaufen ist, war für uns nicht ideal", sagt die Geschäftsführerin. Ihr größter Kritikpunkt ist die Kurzfristigkeit des Gesetzes. Die habe viele verunsichert - und auf dem Markt dafür gesorgt, dass Unternehmen Gas- und Ölheizungen auf Vorrat gekauft hätten.

