Das sieht sich ein Kinobetreiber zu Weihnachten im Fernsehen an

Was sieht sich ein Kinobetreiber eigentlich an Weihnachten im Fernsehen an? Und welche Klassiker oder Geheimtipps lohnen sich wirklich? Eine Übersicht.

Weihnachtszeit – das ist auch die Zeit, einmal völlig entspannt vor dem Fernsehgerät hängenzubleiben. Oft schauen wir dann Filme, die uns den Rest des Jahres viel zu kitschig, zu brutal oder zu aufregend sind. Aber gibt es über Sissi, der kleine Lord und Dirty Harry hinaus noch andere typische Weihnachtsfilme, die sich auch lohnen? Wir haben bei einem nachgefragt, der sich auskennt, den Kinobetreiber Alexander Rusch. Unter anderem in Meitingen, Königsbrunn und Aichach betreibt das Familienunternehmen Cineplex-Kinos.

Alexander Rusch ist Geschäftsführer der Kino-Gruppe Rusch. Er verrät seine Filmtipps zu Weihnachten. Foto: Evelin Grauer

Und die Antwort ist: „Eigentlich sehe ich seit Jahren gar kein normales Fernsehen mehr, höchstens Streaming-Dienste oder in Mediatheken“, sagt Alexander Rusch. Das hat vor allem einen Grund: Die Familie ist noch jung, Zeit vor dem Gerät bleibt am Abend kaum. „Das wird sich vielleicht in ein paar Jahren ändern“, blickt Alexander Rusch voraus. Und erinnert sich gleich, welchen Film er noch vor ein paar Jahren sehr gerne regelmäßig gesehen hat, nämlich den Klassiker „Kevin allein zu Haus“. Dennoch hat Rusch ein Gefühl für Filme, die an Weihnachten gut laufen. „Wir haben in vielen unserer Kinos etabliert, vor Weihnachten die ‚Herr der Ringe‘-Filme zu zeigen, genauso wie ‚Harry Potter‘, sagt er. Im nächsten Jahr könnte „Avatar“ hinzukommen. „Dieses Konzept funktioniert.“

Zeitlos schön: Ein Shakespeare-Klassiker

Doch nicht nur Kinobetreiber kennen sich mit Filmen aus. Unser Redaktionsmitglied Gerald Lindner ist unser Spezialist für alle Themen rund um Kultur, von Theater über Musik hin zu Filmen. Er empfiehlt in diesem Jahr vor allem auf DVD oder anderswo erhältliche Filme wie die Shakespeare-Verfilmung „Love’s labours lost – Verlorene Liebesmüh“ von und mit Kenneth Branagh. Der Regisseur und Schauspieler verlegt die Geschichte in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und macht daraus ein überaus romantisches und komisches Musical mit Fred-Astaire-Songs und Zitaten berühmter Filmszenen.

Nach langer Zeit sieht er sich auch wieder die Verfilmung von Richard Rodgers‘/Oscar Hammersteins Musical „Carousel“ an. „Eines der traurigsten Stücke, aber wundervolle Musik, auch für Fußballer mit ,You’ll never walk alone'“ findet Gerald Lindner. Auch sehenswert aus seiner Sicht: „,Beautiful thing' – ,Die erste Liebe' die Liebesgeschichte zweier Jugendlicher ohne das übliche schwule Rumgeheule, dafür mit der lebensfrohen Musik von ,The Mamas and the Papas'.“

Ein Schauspielduell, das Filmgeschichte schreibt

Und Weihnachten unverzichtbar ist für ihn zudem „Meet me in St. Louis – Heimweh nach St. Louis“ mit Judy Garland, eines der großen Hollywood-Musicals. „Unglaublich anrührend, wenn die kleine Schwester ihre ganze Schneemannfamilie zerstört, als sie erfährt, dass die Familie umziehen soll.“ Der Film habe Musicalgeschichte geschrieben mit Songs wie „Have yourself a merry little Christmas“, „The Boy next door“ und „The Trolley Song“.

Lesen Sie dazu auch

„Manche mögens’s heiß“ und „Die Zeugin der Anklage“ stehen ebenfalls ganz oben auf der Liste unseres Kulturredakteurs: Ersteres sei eine der besten Filmkomödien aller Zeiten mit dem allzu gut bekannten Witz „Daphne, du führst schon wieder“ im einen Fall und das Schauspielduell Marlene Dietrich und Charles Laughton/Elsa Lanchester andererseits im wohl berühmtesten Gerichtsfilm aller Zeiten. Wer bis jetzt nicht genug hat: „Der Hofnarr“ mit Danny Kaye sind ein guter Tipp, ebenso die anarchische Weihnachtserzählung „Das Leben des Brian“.

Das Cineplex in Königsbrunn wurde heuer modernisiert. Foto: Jana Korczikowski

Und was die Autorin selbst an Weihnachten sieht? „Dr. Schiwago“, das Filmepos hat auch nach vielen Wiederholungen viel zu bieten, von Historie über Herzesleid bis zu dem Gefühl, zum Glück im Warmen zu sitzen und nicht in der russischen Winterkälte. Auch immer wieder schön: Wiederholungen von „Don Camillo“, die Filme von Stan Laurel und Oliver Hardy sowie, unverzichtbar für die gesamte Familie am 23. Dezember: „A Christmas Carol – Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte" in der Disney-Version. Allerdings gilt auch hier: Ohne Mediatheken oder Streaming-Abos sind die Klassiker nicht mehr jedes Jahr im Fernsehprogramm verfügbar.