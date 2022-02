Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Der Landkreis Augsburg erreicht im Jahr 2021 einen Einwohnerrekord

Plus Im Corona-Jahr 2021 gab es deutlich mehr Geburten und Todesfälle als sonst. Zuzügler ließen viele Orte wachsen. Wir zeigen die Zahlen für jede Gemeinde.

Im Landkreis Augsburg wohnen so viele Menschen wie noch nie: 257.700 Menschen lebten vergangenes Jahr in den 46 Städten und Gemeinden. Das ergab eine Abfrage des Landratsamts in den einzelnen Gemeindeverwaltungen. Sie zeigt, dass im vergangenen Jahr mehr Menschen starben als sonst, gleichzeitig erreichte die Zahl der Geburten wieder ein Niveau wie zuletzt in den 1990er Jahren. Ungebrochen blieb die Anziehungskraft für Zuzügler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen