Der Lech einst, heute und morgen

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war das Lechfeld die größte Wildflussaue des nördlichen Alpenvorlands. Mit der angrenzenden Heide, der größten Flussschotter-Heide Süddeutschlands, gab es am Lech eine europaweit einzigartige Artenvielfalt. Durch die Kanalisierung kam es zu einem starken Wandel der Landschaft, mit gravierenden Folgen für die Pflanzen- und Tierwelt sowie schwerwiegenden wasserbaulichen Problemen. Seit 2013 läuft das Renaturierungsprojekt „Licca liber“. Bis zur Mündung in die Donau soll der Lech zurück gebaut werden. Zur Geschichte des Flusses und zum Prozess der Renaturierung hält Dr. Eberhard Pfeuffer einen Vortrag unter dem Titel „Der Lech auf dem Lechfeld – einst – heute und morgen“ am Montag, 20. Januar, um 19.30 Uhr, im Landratsamt Augsburg (Prinzregentenplatz 4). Die anschließende Diskussion soll Antworten auf die Frage „Welchen Lech wollen wir?“ geben. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Heimatverein für den Landkreis Augsburg und mit dem Naturwissenschaftlichen Verein für Schwaben statt. Der Eintritt ist frei. (AZ)

