"Der Maibaum ist ein Symbol der Gemeinschaft" - Woher kommt die Tradition?

Plus Christoph Lang, Heimatpfleger des Bezirks Schwaben, erklärt, weshalb heute in praktisch jedem Ort des Landkreises ein Maibaum steht und wie sich das Brauchtum verändert hat.

Von Philipp Kinne

Kaum eine Tradition im Augsburger Land ist so sichtbar wie das Maibaumaufstellen. Praktisch jeder Ort hat einen Baum. War das schon immer so?



Christoph Lang: Fangen wir damit an, woher sie nicht kommt: nämlich von den Germanen oder Kelten. Das wird immer wieder behauptet, es gibt aber keine Belege für diese Theorie. Die ersten Quellen, die vom Aufstellen eines Maibaums im Dorf berichten, stammen aus der frühen Neuzeit. Das ist ein Brauch, den wir seit etwa 300 Jahren belegen können. Ich möchte nicht ausschließen, dass dieser Brauch noch älter ist, belegen lässt sich das mit unseren Quellen aber nicht. Deutlich älter sind die ersten Belege zur Tradition der "Maiele", also kleineren Birken, die heute vor das Haus der Liebsten gestellt werden. "Maiele" wurden schon im Mittelalter aufgestellt.

Christoph Lang ist Heimatpfleger beim Bezirk Schwaben. Foto: Ulrich Wagner (Archiv)

Hat sich der Brauch mit den Jahren verändert?



Christoph Lang: Es gibt da eine Quelle aus dem Jahr 1334. Damals schrieb der Mystiker und Autor Heinrich Seuse von Burschen in Schwaben, die nachts in den Wald gehen, um ihrer Liebsten einen Baum zu stellen. Später, im 17. Jahrhundert, tauchen Belege dafür auf, dass damals Soldaten "Maiele" als Ehrenzeichen für hohe Militärs oder Bürgermeister aufstellten. In ähnlicher Form geschieht das übrigens auch heute noch vereinzelt. In Dinkelscherben bekam etwa der Vorsitzende des Musikvereins vor ein paar Jahren ein "Maiele" gestellt. Dieser Brauch ist aber sehr unterschiedlich ausgeprägt, da gibt es selbst im Landkreis Unterschiede.

