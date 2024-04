Die Arbeitslosenquote verharrt im Landkreis bei drei Prozent

Im Landkreis Augsburg haben mehr als 4383 Menschen keine Arbeit und damit mehr als im gleichen Monat vor einem Jahr.

Im Landkreis Augsburg liegt die Zahl der Arbeitslosen laut Pressemitteilung bei 4383. Das sind 25 oder 0,6 Prozent weniger als einen Monat zuvor und entspricht einer Quote von 3,0 Prozent (3,0 Prozent im Vormonat). Im März 2023 betrug die Arbeitslosenquote 2,8 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es 342 Arbeitslose (plus 8,5 Prozent) mehr. Laut Agentur für Arbeit bedeutet das, wenn man sich beide Rechtskreise anschaut für den SGB-III-Bereich ein Plus von 253 oder 10,7 Prozent und für den SGB-II-Bereich ein Plus von 89 Personen oder 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im Landkreis nahm in diesem Monat die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr nur bei den Älteren ab. Die Bandbreite reichte minus 1,8 Prozent bei den Älteren bis plus 23,0 Prozent bei den Jugendlichen.

Jugendliche unter 25 Jahre: 455 (plus 85, plus 23,0 Prozent)

Ältere ab 50 Jahre: 1.673 (minus 31, minus 1,8 Prozent)

Langzeitarbeitslose: 773 (plus 50, plus 6,9 Prozent)

Ausländer: 1.407 (plus 143, plus 11,3 Prozent)

Schwerbehinderte Menschen: 454, (plus 39, plus 9,4 Prozent)

Die Arbeitsmarktstatistik erfasst zudem die so genannte Unterbeschäftigung. Die Unterbeschäftigung ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: um 390 oder 6,7 Prozent. Darin enthalten sind Personen, die eigentlich auch zu den Arbeitslosen gezählt werden müssten.

Registrierte Arbeitslose sind unter bisheriger Betrachtung 4.383 Personen. Hierzu müssten weitere 1.812 Personen gerechnet werden, das ergäbe eine Zahl von 6.195 und wäre eine Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent (Vormonat 4,2 Prozent, Vorjahr 4,0 Prozent).

Das sind unter anderem Personen, die eine Weiterbildung machen (245), eine berufliche Eingliederungsmaßnahme durchlaufen (324), kurzfristig erkrankt sind (207), eine Fremdförderung erhalten (z.B. Integrationskurse durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 838), vorruhestandsähnliche Regelungen (108) sowie Selbstständige, die mit einem Existenzgründungszuschuss (61) gefördert werden.

Im Kreis Augsburg sind mehr Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt

Am Stichtag 30. September 2023 waren 84.305 Männer und Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 559 oder 0,7 Prozent mehr als zum 30. September 2022. Derzeit gehen 24.282 (28,8 Prozent) einer Teilzeitbeschäftigung und 60.023 Personen einer Vollzeitbeschäftigung nach.

12.918 aller Beschäftigten haben keinen beruflichen Ausbildungsabschluss (15,3 Prozent), 54.321 verfügen über einen anerkannten Berufsabschluss (64,4 Prozent) und der Rest verteilt sich auf akademische Abschlüsse (10,4 Prozent) bzw. konnte nicht ermittelt werden.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Männer und Frauen nahm zu. Derzeit sind 48.517 Männer sozialversicherungspflichtig beschäftigt, das ist ein Plus von 317 oder 0,7 Prozent. Auch die Zahl arbeitender Frauen nahm zu: um 242 oder 0,7 Prozent auf 35.788 sozialversicherungspflichtig beschäftigter Frauen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ausländer nahm ebenfalls zu: um 834 oder 4,5 Prozent auf 19.551.

Manche Wirtschaftszweige im Landkreis Augsburg verzeichnen Rückgänge

Wie schaut es in den einzelnen Wirtschaftszweigen aus? Einige verzeichnen Rückgänge:

Verarbeitendes Gewerbe (minus 102 oder minus 0,5 Prozent): 21.126

Handel (plus 229 oder plus 1,5 Prozent): 15.159

Verkehr und Lagerei (minus 160 oder minus 1,8 Prozent): 8.704

Gesundheits- und Sozialwesen (plus 239 oder plus 3,3 Prozent): 7.417

Baugewerbe (minus 24 oder minus 0,3 Prozent): 7.097

öffentliche Verwaltung (plus 108 oder plus 3,4 Prozent): 3.241. (AZ)