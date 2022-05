Landkreis Augsburg

Die Freibäder öffnen, aber nach Corona gibt es nun andere Probleme

Plus Die meisten Corona-Maßnahmen sind weitestgehend aufgehoben und die Freibäder im Landkreis Augsburg können wieder in eine "normale" Saison starten. Aber es gibt andere Hindernisse.

Von Sarah Schuster, Paula Binz und Steffi Brand

Der Frühling hatte bisher Startschwierigkeiten. Die Freibäder im Augsburger Land lassen sich davon nicht ausbremsen: In vielen Gemeinden laufen die Vorbereitungen auf die Freibad-Saison bereits auf Hochtouren und steigern damit die Vorfreude auf warme Frühsommertage. Ab Mitte Mai können die Badegäste voraussichtlich wieder in das kühle Nass springen. Dann wohl auch ganz ohne Corona-Beschränkungen. Doch es gibt andere Probleme: Aufgrund des Ukraine-Kriegs haben Freibäder mit steigenden Energie- und Materialkosten zu kämpfen. So ist die aktuelle Lage in den Freibädern der Region:

