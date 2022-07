Die große Hitze kommt: Aber Schutzkonzepte haben die Kommunen bisher kaum

Plus Die Gefahr durch Hitze wird unterschätzt: In Deutschland sterben daran jedes Jahr Tausende Menschen. Dabei könnten gefährdete Menschen auch im Landkreis besser geschützt werden.

Temperaturen um 35 Grad sind für die nächsten Tage angesagt. Das bedeutet Schwitzen bei der Arbeit und volle Freibäder. Wer nicht raus muss, igelt sich drinnen im Dunklen ein. Aber für viele Menschen wird die Hitze auch zur Gefahr, die sogar zum Tod führen kann. Großbritannien hat nun den nationalen Hitze-Notstand ausgerufen, es kommen etliche Notfall-Pläne zum Einsatz. Auch in Deutschland sollten alle Kommunen eigentlich einen "Hitzeaktionsplan" haben, um gefährdete Menschen - vor allem Alte und Kranke - vor der Hitzebelastung zu schützen. Doch eine Umfrage unserer Redaktion bei den Städten im Landkreis Augsburg ergab weitgehend: Fehlanzeige.