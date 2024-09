Diese Bücher empfehlen die Büchereien im Landkreis Augsburg

„Die Woche der Büchereien“ soll vom 17. bis 27. Oktober noch mehr Menschen in die Büchereien locken, die allesamt weit mehr bieten als Bücher. Im Vorfeld haben wir die teilnehmenden Büchereien um ihre aktuellen Lesetipps gebeten. Diese können als Lektüre durch den Herbst, oder als Geschenkidee dienen - aber auch einen Einblick in die thematische Bandbreite der Bibliotheken geben. Die Empfehlungen reichen von spannenden Krimis über faszinierende Kinderbücher bis hin zu aufschlussreichen Sachbüchern und preisgekrönten Romanen. Dabei hat jede der Büchereien ihren eigenen Favoriten.

Thriller und Nervenkitzel - Tipps aus dem Büchereien im Landkreis

- Krimis und Thriller Für alle, die Fans von Spannung und Nervenkitzel sind, bieten die Büchereien eine breite Auswahl an Krimis und Thrillern:

Die Gemeindebücherei Diedorf legt den Cold-Case-Fall „Vermisst“ von Christine Brand ans Herz, der in der Schweiz spielt und urblutige Hochspannung garantiert. Der Favorit der Stadtbücherei Bobingen ist „Achtsam morden durch bewusste Ernährung“ von Karsten Dusse. Die Bücherei Untermeitingen schließt sich mit der gesamten „Achtsam morden“-Reihe von Karsten Dusse an, die auf humorvolle Weise das Thema Achtsamkeit in die Aufklärung von Verbrechen integrieren. Die Stadtbücherei Schwabmünchen empfiehlt Don Winslows „City on Fire-Saga“, eine epische Thriller-Trilogie über den Kampf zweier Mafia-Clans, die als Tragödie inszeniert ist. Die Gemeindebücherei in Zusmarshausen hebt den Agenten-Thriller „Wie Sterben geht“ von Andreas Pflüger hervor. Dieser actionreiche „Pageturner“ entführt in die Welt der Spionage und Gegenspionage. Die Stadtbücherei Gersthofen setzt auf einen Kriminalroman einer der erfolgreichsten isländischen Krimiautoren. In „Das dunkle Versteck“ von Arnaldur Indriðason ermittelt ein pensionierter Kommissar und wird dabei mit seinen eigenen dunklen Seiten konfrontiert. Die Bücherei St. Nikolaus in Großaitingen rät zu „Der Botaniker“ von M.W. Craven, der Auftakt einer preisgekrönten Krimiserie aus Großbritannien, in der ein raffinierter Mörder seinen Opfern Blumen und Gedichte schickt, bevor er zuschlägt. Die Stadtbücherei Königsbrunn hingegen empfiehlt „Die mörderischen Cunninghams“ von Benjamin Stevenson, einen humorvoll erzählten Krimi mit vielen unerwarteten Wendungen und einer überraschenden Auflösung. „Wolfszone“ von Christian Endres ist die Krimi-Empfehlung der Gemeindebücherei Kutzenhausen. Dabei handelt es sich um einen Cyberthriller der gut ins aktuelle Zeitgeschehen passt. Die Bücherei Oberschöneberg rät zu dem im Frühjahr erschienen Krimi „Die Spiele“ von Stephan Schmidt. Die vielen Handlungsstränge des Kriminalromans führen sowohl weit in die Ferne als auch tief in die deutsche Geschichte. Die Bücherei Margertshausen empfiehlt „Männer, die die Welt verbrennen“ von Christian Stöcker, einen Krimi, der sich mit den globalen Herausforderungen unserer Zeit auseinandersetzt.

Mit diesen Büchertipps aus dem Augsburger Land haben junge Leser Spaß

- Kinder- und Jugendbücher: Auch die jüngeren Leser sollen nicht zu kurz kommen. Daher haben die Teams der Büchereien unterhaltsame Buchvorschläge vorbereitet:

„Der Bücherwurm“ St. Vitus in Altenmünster empfiehlt die Jugendbuch-Serie „Tokioregen“ von Yasmin Shakarami, die ab 14 Jahren geeignet ist und die Leser auf eine emotionale Reise durch Verlust und Selbstfindung in der japanischen Kultur mitnimmt. Für die Jüngeren eignet sich vor allem die „Das Bücherschloss“-Reihe von Barbara Rose, eine fantasievolle Abenteuerreihe ab acht Jahren. Die Gemeindebücherei Diedorf schlägt das zauberhafte Bilderbuch „Der Wortschatz“ von Rebecca Gugger vor, das auf humorvolle Weise den Umgang mit Wörtern thematisiert. Die Stadtbücherei Bobingen bietet zwei Empfehlungen: „Nelumbiya – Im Land der magischen Pflanzen“ von Margit Ruile, ein fantastisches Abenteuerbuch ab zehn Jahren, und „Das grüne Königreich“ von Cornelia Funke, das zum Mitraten und Entdecken der Pflanzenwelt einlädt. Die Bücherei Untermeitingen empfiehlt „Ich, Athene und die mutigen Frauen aus Olympia“ von Frank Schwieger, das auf unterhaltsame Art und Weise historische Epochen für Kinder und Jugendliche greifbar macht. Die Stadtbücherei Schwabmünchen rät den jungen Lesern zu „Die Mondschatzjäger“ von Boris Koch, einer witzigen Krimi-Freundschaftsgeschichte für Kinder ab acht Jahren. Auch wenn es schon etwas älter ist, empfiehlt die Gemeindebücherei Zusmarshausen „Das Mädchen Wadjda“ von Hayfa Al Mansour, ein bewegendes Jugendbuch über die Rechte von Frauen in Saudi-Arabien. Unterhaltung für Klein und Groß, bietet „Die Magie des Verbotenen: Ein Abenteuer mit Macke Taifun und seinen Halunken“ von Siegfried P. Rupprecht, die Empfehlung der Gemeindebücherei Kutzenhausen. Ein spannungsgeladenes Buch für Kinder ab der dritten Klasse. Laut der Bücherei Oberschöneberg wird „Luftmaschentage“ sowohl Kindern ab elf Jahren als auch Erwachsenen gefallen. Es ist vor allem eine Geschichte über Freundschaft, aber auch eine Geschichte über Familie, soziale Ungleichheit, und die kleinen und großen Schwierigkeiten des jugendlichen Schulalltags. Die Bücherei St. Nikolaus in Großaitingen schlägt „Willkommen bei den Grauses – Wer ist schon normal?“ ,den ersten Band einer neuen Kinderbuchreihe, von Sabine Bohlmann vor. Eine fantasievolle und witzige Geschichte über das Anderssein. Die Stadtbücherei Königsbrunn bietet mit „Lesen nervt!“ von Jens Schumacher ein lustiges Erstlesebuch an, das durch seine humorvolle Geschichte und bunte Illustrationen Kinder zum Lesen animiert. Der Favorit der Bücherei Margertshausen ist „Olis Abenteuer“, ein Bilderbuch von Anne-Gaelle Balpe und Eve. Zwei anrührende, motivierende und Mut machende Geschichten erzählen vom Teilen und Freude machen, inklusive der Erkenntnis, dass viele Dinge wertvoll sind. Für Kinder ab fünf Jahren.

Preisgekrönte Romane - die Tipps der Büchereien im Augsburger Land

- Sachbücher und preisgekrönte Romane: Für Leserinnen und Leser, die sich für anspruchsvollere Lektüre interessieren, gibt es ebenfalls einige Highlights:

Der „Bücherwurm“ in Altenmünster empfiehlt das Sachbuch „Wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht“ von Jan Skudlarek, das zum Nachdenken über gesellschaftliche Perspektiven anregt. Die Gemeindebücherei Diedorf bietet „Altern“ von Elke Heidenreich an, eine humorvolle und lebenskluge Auseinandersetzung mit dem Älterwerden. Für alle Leser, die sich selbst mit dem Altern beschäftigen oder einfach gerne unterhaltsame Anekdoten lesen. Die Stadtbücherei Bobingen legt den Lesern „Toxische Weiblichkeit“ von Sophia Fritz ans Herz. Der Roman wirft einen kritischen Blick auf gesellschaftliche Rollenbilder und sorgt gleichzeitig für den einen oder anderen Schmunzler. Die Bücherei Untermeitingen hebt die Trilogie „Die fremde Spionin“ von Titus Müller hervor, die spannend und vielschichtig die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland beleuchtet. Die Stadtbücherei Schwabmünchen empfiehlt den preisgekrönten Roman „Die Postkarte“ von Anne Berest, der eine emotionale Identitätssuche schildert. Die Gemeindebücherei Kutzenhausen rät zum Sachbuch „Den Frieden gewinnen“ von Heribert Prantl. Dort begründet der Autor, warum wir eine neue Friedensbewegung, eine neue Entspannungspolitik und keinen dritten Weltkrieg brauchen. Ein Buch das zum Nachdenken anregt. Die Bücherei Oberschöneberg empfiehlt das Kinder Sachbuch „Alles über die Hand“ von Magda Gargulakova. Ein umfassendes Sachbuch über Gesten, Gebärdensprache und den Gebrauch von Werkzeugen bis hin zu den Händen berühmter Persönlichkeiten. Humorvoll, detailreich und informativ geschrieben. Die Gemeindebücherei Zusmarshausen und die Stadtbücherei Gersthofen sind sich bei ihrer Roman-Empfehlung einig. Sie raten zu „22 Bahnen“ von Caroline Wahl, einem fesselnden Roman über die Herausforderungen des Lebens. Die Bücherei St. Nikolaus in Großaitingen bietet mit „Schwäbischer Barock Winkel – Barocke Pracht in einer Landschaft stiller Schönheit“ von Wolfgang Strobel einen wunderschönen Bildband über die barocken Schätze Schwabens an. Die Bücherei Margertshausen empfiehlt „Und plötzlich ist die Welt eine andere“ von Tanja Stelzer, das außergewöhnliche Sternstunden der Menschheit beleuchtet. Die Stadtbücherei Königsbrunn hebt den Roman „Die Träumenden“ von Madras von Abraham Verghese hervor, Madras von Abraham Verghese, eine generationsübergreifende Geschichte über eine Familie voller starken Frauen. Ein Roman, der uns in seinen vielen Geschichten Indien näherbringt.

Insgesamt werden 26 Büchereien am „Tag der Büchereien“ teilnehmen. Dazu gehören die Bücherei „Der Bücherwurm“ Altenmünster, Bücherei Ellgau, Bücherei Graben, Bücherei St. Nikolaus Großaitingen, Gemeindebücherei Kutzenhausen, Bücherei Margertshausen, Bücherei St. Raphael in Steppach, Bücherei Stadtbergen, Bücherei Untermeitingen, Bücherei Westendorf, Gemeindebücherei Diedorf, Gemeindebücherei Horgau, Gemeindebücherei Langenneufnach, Gemeindebücherei St. Michael Fischach, Gemeindebücherei St. Peter und Paul Thierhaupten, Gemeindebücherei Wehringen, Gemeindebücherei Zusmarshausen, Katholisch Öffentliche Bücherei Oberschöneberg, Katholisch Öffentliche Bücherei Stettenhofen, Pfarrbücherei Häder, Schmökerecke Ehingen, Stadtbibliothek Gersthofen, Stadtbücherei Bobingen, Stadtbücherei Königsbrunn und Stadtbücherei Schwabmünchen.