Diese Menschen haben eine besondere Beziehung zur Sommerzeit

Plus Eigentlich sollte die Zeitumstellung schon abgeschafft sein. Doch wieder dreht der Mensch an der Uhr. Kühe dagegen ticken anders. Ein Blick in den Landkreis Augsburg.

Von Moritz Winkler und Christoph Frey

Wer hat an der Uhr gedreht? In Hainhofen bei Neusäß ist die Antwort auf diese Frage am Sonntagmorgen einfach. Die St. Stephanus-Kirche, deren Ursprünge bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen, besitzt eine der wenigen Turmuhren in Augsburger Land, die noch von Hand umgestellt werden müssen. Besonders der Wechsel von der Winter auf die Sommerzeit, der in der Nacht zum Sonntag ansteht, sei da recht kompliziert, erzählt Pfarrer Karl Freihalter. Damit in dieser einen Nacht die Zeit eine Stunde schneller vergeht, müssen Freihalter oder seine Messnerin das Pendel des mechanischen Uhrwerks bereits einen Tag davor 23 Stunden lang aushängen. "Bei Funkuhren, wie sie meine Kollegen haben, geht das natürlich viel leichter", erzählt der Pfarrer, der im Sommer 82 Jahre alt wird. Dennoch wolle er die Aufgabe nicht missen. "Ein altes Uhrwerk ist einfach schön", sagt Freihalter.

