Landkreis Augsburg

Diese Schulen zeigen Wege aus einem alltäglichen Rassismus

Plus Wird das Klima in der Gesellschaft unweigerlich immer rauer? Wer rechtzeitig und offen reagiert, erlebt ein besseres Miteinander, sagen Lehrkräfte und Schüler.

Von Jana Tallevi

Es war so ein Gefühl, dass etwas im Umgang untereinander nicht mehr stimme, dass etwas nicht mehr in die richtige Richtung laufe, beschreibt Schulleiter Marcus Langguth mit dem Blick auf die Zeit vor etwa einem Jahr. Die Erfahrung an der Realschule Neusäß ist kein Einzelfall. Der Ministerialbeauftragte der Realschulen in Schwaben, Bernhard Buchhorn, berichtete in der vergangenen Woche beim Bezirkselterntag der Realschulen in Schwaben an der Via-Claudia-Realschule in Königsbrunn ähnliches. Wenige Tage zuvor hatten Schülersprecher und Schülersprecherinnen genau dieses Thema bei ihm angesprochen. Ist ein raueres Klima an Schulen ein unveränderliches Zeichen der Zeit? Viele Schulen zeigen auch: Es gibt Wege zu einem besseren Miteinander.

Am Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen nennt das Mitglied der Schulleitung, Heinz Auernhamer, die Vorgänge beim Namen: Ausgrenzung und Rassismus machen auch vor Schulen nicht halt. Doch Aufklärung und Bildung können helfen, ist man an dem Gymnasium überzeugt. Mit einer ganzen Reihe von Bausteinen geht die Schule seit vielen Jahren in diese Richtung. Erst vor wenigen Monaten kam ein weiterer hinzu. Wie viele andere Schulen im Augsburger Land auch gehört sie seit dem Sommer zum Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Ganz im Sinne des Kultusministeriums in München. „An Bayerns Schulen ist kein Platz für Hass, Ausgrenzung und Diskriminierung“, macht eine Sprecherin der Behörde deutlich. Doch sind die Abgrenzungen so eindeutig?

