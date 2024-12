Diese Straßen mit Nazi-Bezug wurden bereits umbenannt

Sollten Straßen, die nach Nazis oder deren Sympathisanten benannt sind, einen neuen Namen bekommen? Diese Frage stellte man sich in Gersthofen in den vergangenen Jahren mehrfach. Dort entschied man sich zuletzt dafür, an mehreren Straßen Erinnerungstafeln aufzustellen, um auf die problematische Geschichte der Namensgeber aufmerksam zu machen. Es gibt aber auch eine Reihe an Beispielen aus der Region, bei denen Straßen umbenannt wurden.

