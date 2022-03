Landkreis Augsburg

12:00 Uhr

Drohen wieder leere Supermarktregale im Augsburger Land?

Plus In Supermärkten im Kreis Augsburg muss man einige Produkte schon suchen. Corona ist diesmal aber nicht der einzige Grund für die knappen Lebensmittel.

Von Moritz Maier und Moritz Winkler

Wer aktuell seinen Einkauf im Supermarkt erledigt, der dürfte sich an die Zeit vor zwei Jahren und den Beginn der Corona-Pandemie erinnert fühlen. Besonders beim Speiseöl oder Mehl steht man häufig vor leeren Regalen. In manchen Läden werden Pflanzenöle bereits rationiert. Die Gründe dafür sind vielfältig, der Krieg in der Ukraine ist nur einer davon. Es geht auch um schlechte Ernten. So entwickelt sich die Lage in diesem Jahr weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen